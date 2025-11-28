Haber Merkezi Giriş Tarihi: İzmir’in tarih katmanları gün ışığına çıkıyor: Smyrna’dan Klaros’a uzanan kültürel vizyon! Ege’nin mirası gelecek nesillere taşınıyor
Saya Holding'in ana sponsorluğunda Klaros Antik Kenti'ne düzenlenen özel gezide, binlerce yıllık kehanet merkezi incelendi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, desteğin yalnızca geçmişe saygı değil, kültürel kalkınmanın gelecek vizyonuyla buluşması olduğunu vurguladı. Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Onur Zunal, desteğin kültürel mirasın korunması için büyük bir güvence olduğunu belirtirken, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise İzmir'in yaşam kalitesini estetik bilinciyle yükseltme stratejilerini aktardı.