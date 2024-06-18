  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
5
Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

2024-06-18 09:20:13
Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali çok şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun görenleri çok şaşırtan değişimi... Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali çok şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun görenleri çok şaşırtan değişimi...

#1
Foto - Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri izleyici tarafından sık sık araştırılıyor. Dizide Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren oyuncu Özcan Varaylı'nın da son halini de izleyiciler merak eder oldu. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri, Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini öldüren Cerrahpaşalı Halit, nefret edilen bir karakter olsa da Varaylı'nın performansı çok beğeniliyor.

#2
Foto - Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

İşte Özcan Varaylı'nın son hali..

#3
Foto - Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

ÖZCAN VARAYLI'NIN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER Kadere Karşı (TV Dizisi 2022) Hadi Be! (Sinema Filmi 2022) Teşkilat (Enver, TV Dizisi 2021-2022) Vuslat (Çakal Necmi, TV Dizisi 2019-2020) Kuşatma Yedi Uyuyanlar (Falkon, Sinema Filmi 2019) Yalan Dolan (Pavyon Sahibi, Sinema Filmi 2019) Kurtlar ve Çakallar (Sinema Filmi 2018) Baba 1,5 (Sinema Filmi 2018) İnsanlık Suçu (Asaf Gökdemir, TV Dizisi 2018)

#4
Foto - Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

Tutsak (Enver, TV Dizisi 2017) 11 (Sinema Filmi 2017) Kehribar (TV Dizisi 2016) Cesur Yürek (Gürkan, TV Dizisi 2016) Soğuk Ölüm (Sinema Filmi 2015) Dostum (Salih, TV Dizisi 2014) Kaçak (Abdo, TV Dizisi 2013) Adını Kalbime Yazdım (Hasan, TV Dizisi 2013) İstanbul Hatırası (Salim, TV Dizisi 2012) Evlerden Biri (TV Dizisi 2012) Böyle Bitmesin (Emniyet Müdürü, TV Dizisi 2012) Yalancı Bahar (Kaptan, TV Dizisi 2011) Gesi Bağları (TV Dizisi 2010) Sakarya Fırat (Mihri, TV Dizisi 2009) Geniş Aile (Haceli, TV Dizisi 2009-2011) Aşk Bir Hayal (TV Dizisi 2009) Kubilay (Derviş Memet, Sinema Filmi 2009) Mıhlıçay Aşıkları (Zafer, Sinema Filmi 2008) Kar Düşerken (Sinema Filmi 2008) Girdap (Militan, Sinema Filmi 2008) Gece Gündüz (Sadri, TV Dizisi 2008) Adanalı (Mustafa, TV Dizisi 2008) Arka Sokaklar (Baretta Kudret, TV Dizisi 2008) Komiser Nevzat (Kopuk Kemal, TV Dizisi 2007) Hacı (Kemal Karataş, TV Dizisi 2006) Anne ya da Leyla (Abbas, Sinema Filmi 2005) Kurşun Yarası (Celal, TV Dizisi 2003) Kurtlar Vadisi (Cerrahpaşalı Halit, TV Dizisi 2003-2004) Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Cevdet, TV Dizisi 2002) Şahadet (Sinema Filmi 1985)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıldız Holding o şirketi satma kararı aldı
Ekonomi

Yıldız Holding o şirketi satma kararı aldı

MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yıldız Holding A.Ş’nin %93,03’üne sahip olduğu Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayri..
Ekrem'e düşen kurban payı
Gündem

Ekrem'e düşen kurban payı

Düzenlediği ballı gezilerle yandaşlarına şarap içiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurban oyununa sosyal medya fenomeni Burak Keleş..
Türkiye'den İsrail'e ağır darbe! Bakan Tunç, dünyaya duyurdu
Gündem

Türkiye'den İsrail'e ağır darbe! Bakan Tunç, dünyaya duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye’nin de müdahil ol..
Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!
Gündem

Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!

İstanbul'da hizmetin kalitesini dip yaptıram Ekram İmamoğlu'na yazar Sevilay Yılman da tepki gösterdi.
Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak
Ekonomi

Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak

Engellilere yönelik ÖTV indirimli araç alımında değişiklikler planlanıyor. Yeni vergi paketinde engellilere yönelik değişiklikler de bulunuy..
NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'
Dünya

NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda Çin hakkanda çarpıcı i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23