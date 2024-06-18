2024-06-18 09:20:13 Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali çok şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun görenleri çok şaşırtan değişimi... Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali çok şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun görenleri çok şaşırtan değişimi...