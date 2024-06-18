Cerrahpaşalı Halit'in son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri izleyici tarafından sık sık araştırılıyor. Dizide Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren oyuncu Özcan Varaylı'nın da son halini de izleyiciler merak eder oldu. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri, Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini öldüren Cerrahpaşalı Halit, nefret edilen bir karakter olsa da Varaylı'nın performansı çok beğeniliyor.