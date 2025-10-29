Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Cem Küçük bombanın büyüğünü patlattı! İmamoğlu’nun gizemli fotoğrafındaki kadının ölümünde hangi gazetecinin parmağı var?
Türkiye günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanan casusluk şüphelisi Hüseyin Gün ve “manevi annesi” Seher Erçili Alaçam’la olan bağlantısını konuşurken, Cem Küçük'ten bomba bir iddia geldi. Küçük, Alaçam’ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu ve ölümünde Hüseyin Gün ile gazeteci-televizyoncu Merdan Yanardağ’ın bulunduğunu öne sürdü.