Cem Küçük bombanın büyüğünü patlattı! İmamoğlu’nun gizemli fotoğrafındaki kadının ölümünde hangi gazetecinin parmağı var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili casusluk soruşturmasından da tutuklama kararı çıktı. Soruşturmanın başlamasında en kritik isim olan Hüseyin Gün'ün, "Manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam ile birlikte İmamoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğrafsa süreç içinde en çok konuşulan konu oldu. İmamoğlu, söz konusu fotoğrafla ilgili ifadesinde kendisine yapılan ziyareti hatırladığını ancak Gün'ü anımsayamadığını söylemişti.