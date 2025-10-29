Cem Küçük bombanın büyüğünü patlattı! İmamoğlu’nun gizemli fotoğrafındaki kadının ölümünde hangi gazetecinin parmağı var?

  • İSTANBUL
Gündem
Türkiye günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanan casusluk şüphelisi Hüseyin Gün ve “manevi annesi” Seher Erçili Alaçam’la olan bağlantısını konuşurken, Cem Küçük'ten bomba bir iddia geldi. Küçük, Alaçam’ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu ve ölümünde Hüseyin Gün ile gazeteci-televizyoncu Merdan Yanardağ’ın bulunduğunu öne sürdü.

İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı karede görülen Seher Erçili Alaçam ismi çok merak edildi. Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün "manevi annesi" olarak belirttiği isimle ilgili Cem Küçük Taksim Meydanı'nda önemli bilgiler paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili casusluk soruşturmasından da tutuklama kararı çıktı. Soruşturmanın başlamasında en kritik isim olan Hüseyin Gün'ün, "Manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam ile birlikte İmamoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğrafsa süreç içinde en çok konuşulan konu oldu. İmamoğlu, söz konusu fotoğrafla ilgili ifadesinde kendisine yapılan ziyareti hatırladığını ancak Gün'ü anımsayamadığını söylemişti.

TGRT Haber ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında gündemi değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, esrarengiz bir izlenim veren Hüseyin Gün'ün "manevi annesi" Seher Erçili Alaçam hakkında önemli yorum ve açıklamalarda bulundu.

"Bu istihbari olarak tespit edilmiş biri." diyen Küçük "Mami denilen Seher Alaçam 3 yıl önce kendi evinde öldüğünde yanında Hüseyin Gün var. Oraya daha sonra Merdan Yanardağ geliyor." ifadelerini kullandı.

"Ölen Alaçam masum biri değil." diye konuşmasını sürdüren Küçük "İngiliz istihbaratıyla Hüseyin Gün ve diğer görüşmelerin irtibatını kuran kişi. Üzerinde en çok durulan konulardan biri bu." dedi. Küçük ayrıca casusluk soruşturması kapsamında sorgulanan İBB Bilgi işlem Koordinatörü olan Emrah Yüksel'e verilerin yurt dışına gönderilmesi sorulduğunda verilerin CHP İl Binası üzerinden gönderildiği bilgisini söylediğini de aktardı.

Yorumlar

resat

yine ingilizler ve içerdeki adamları ,,,,,bir ihtilalle yapılmak istenipte yapılamıyanların ,başka yollarla gerçekleştirilmek istenmesi teşebbüsleri,,kokuları yayılıyor ortaya ,,

misafir

demiş, duydum konular üzerinde çalışıyor... irtibat kuran kişiyse belgesi nerde, bomda nerde. zevzeklik ler bomba olamaz.
