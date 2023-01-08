2023-01-08 07:04:20 Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Şile Otoyolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 D 4761 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ girişinde yol ayrımının ortasında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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