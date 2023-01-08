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Türkiye
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Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

2023-01-08 07:04:20
Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

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Foto - Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şile Otoyolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 D 4761 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ girişinde yol ayrımının ortasında bulunan bariyerlere çarptı.

#2
Foto - Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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