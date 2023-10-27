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Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

2023-10-27 14:52:34
Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

Artan hazır gıda tüketimi ve sağlıksız yağlar ömrümüzden ömür almaya devam ediyor. Dengesiz ve sağlıksız beslenme yüzünden birçok kişi kanser gibi kötü hastalıklara yakalanırken vatandaşlar uzun yaşamın sırlarını araştırmaya başladı. Uzmanlardan gelen son bilgi ise milyonlarca kişiye ümit oldu. Çayın bu faydasını öğrenince demlik demlik içeceksiniz. Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! Hemen çayınızı böyle demleyin. İşte ömür uzatan çay tarifi... Uzun yaşamın formülleri açığa çıktı. Dengesiz beslenme ve hazır gıda tüketiminin hızla artmasıyla birlikte ölüm ortalamaları hızla aşığa kadar düştüç Peki uzun ömür için ne yapılmalı? Hangi besinler ömrü uzatıyor? Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma herkesi heyecana boğdu. Günde 4 bardak çay içen ömrüne ömür katıyor. Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! Hemen çayınızı bu şekilde demleyin. Uzmanlar son dakika olarak açıkladı.

#1
Foto - Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma bilim dünyasında yeni bir çığır açtı. Yapılan araştırmaya göre, günde 4 fincan çay içen ömrüne ömür katıyor. Hemen böyle çayınızı demleyin. Singapur’da araştırmacılar 1993 ile 1998 yılları arasında 50’li yaşlardaki 12.583 gönüllüyle kahve ve çay içme alışkanlıkları hakkında yeni bir bulgu elde etti. Günde yüksek miktarda (223 ila 910.4 mg arasında) kafein alanların daha az (67.6 miligram veya altı) kafein tüketenlere göre pek çok hastalığa neden olan dayanıksızlık (yaşlılarda görülen enerji ve kas kaybı, güçsüzlük) ihtimallerinin yaklaşık yüzde 23 daha az olduğu tespit edildi.

#2
Foto - Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

ÇAYIN FAYDALARI NELER? Kalp için yararlı olabilir: Siyah çay, kalp sağlığını koruyan flavonoid olarak isimlendirilen bir antioksidan grubunu içermektedir. Bunun ile beraber flavonoidler sebzelerde, meyvelerde ve bitter çikolatada bulunabilmektedir. Flavonoidleri uygun bir şekilde almak, hipertansiyon, kolesterol, kalp rahatsızlıklarının etkenlerinin düşürülmesine katkı sağlar. Çay kan basıncının azalmasında da etkilidir.

#3
Foto - Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

Bağırsaklara iyi gelir: Siyah çayda polifenoller vardır ve iyi bakterilerin büyümesine katkı sağlayarak kötü bakterilerin büyümesine engel olur. Bunun ile birlikte zarar veren bağırsak bakterilerini ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren antimikrobiyal özellikleri bulunur.

#4
Foto - Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

İnme tehlikesinin azalmasına katkı sağlayabilir: Yapılan araştırmalara göre siyah çay inme tehlikesini azaltmaktadır. Yapılan farklı bir çalışmaya göre günlük 3 fincanın üzerinde çay (siyah, yeşil çay) tüketen kişilerin, günlük bir fincanın altında az çay içen kişilere oranla ! seviyesinde azalan inme tehlikesine sahip oldukları gözlemlenmiştir.

#5
Foto - Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

Kan şekeri seviyesinin düşmesine neden olabilir: Siyah çay, bedende insülin kullanmayı arttıran moleküller içermektedir, tatlandırılmadan tüketildiği zaman kan şekerinde yararlı etkileri saptanmıştır. Kanser hücreleri üzerinde etkisi olabilmektedir: Yapılan çalışmalara göre çayda bulunan polifenollerin kanser hücrelerindeki incelenmiştir. Bunun sonucunda siyah ve yeşil çay kanser hücrelerindeki büyümeyi düzenleyip, yeni hücre gelişmesinin düşürülmesine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Odaklanmaya yardımcı olabilir: Yapılan araştırmalara göre siyah çayın kişilerin odaklanması üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir.

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