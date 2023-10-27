Çayın bu faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz! Bu yöntem ömrünüze ömür katacak! İşi-gücü bırakın, hemen çayınızı böyle demleyin

Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma bilim dünyasında yeni bir çığır açtı. Yapılan araştırmaya göre, günde 4 fincan çay içen ömrüne ömür katıyor. Hemen böyle çayınızı demleyin. Singapur’da araştırmacılar 1993 ile 1998 yılları arasında 50’li yaşlardaki 12.583 gönüllüyle kahve ve çay içme alışkanlıkları hakkında yeni bir bulgu elde etti. Günde yüksek miktarda (223 ila 910.4 mg arasında) kafein alanların daha az (67.6 miligram veya altı) kafein tüketenlere göre pek çok hastalığa neden olan dayanıksızlık (yaşlılarda görülen enerji ve kas kaybı, güçsüzlük) ihtimallerinin yaklaşık yüzde 23 daha az olduğu tespit edildi.