Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Çay, kültürümüzdeki en önemli içeceklerden birisi. Tüm evlerde hemen her gün tüketilen çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Uzmanlar çay demlenmesi ile ilgili, hepimizin yaptığı bir hataya dikkat çekiyor ve yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...