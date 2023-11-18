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Gıda
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Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

2023-11-18 07:12:53
Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Çay, kültürümüzdeki en önemli içeceklerden birisi. Tüm evlerde hemen her gün tüketilen çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Uzmanlar çay demlenmesi ile ilgili, hepimizin yaptığı bir hataya dikkat çekiyor ve yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...

#1
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Türk mutfağının vazgeçilmezi, çay demlemenin sanıldığı kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada çok basit gibi görünen bu işlemin sağlık açısında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Yanlış demlenen bir çayın kişilerde gerçek anlamda sağlık problemlerine zemin hazırlayabildiği bildirildi. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…

#2
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

#3
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

#4
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

OCAKTA BEKLETMEYİN! Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

#5
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız.

#6
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

#7
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

KANSER RİSKİ VAR Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

#8
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

BURUK BİR TAT BIRAKIR Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

#9
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir.

#10
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

#11
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

#12
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

ÇAY RUTUBET ALIR

#13
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

#14
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

#15
Foto - Çay değil adeta zehir demliyoruz! Uzmanlar uyardı: Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

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