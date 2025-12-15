  • İSTANBUL
Çarşambaya kadar kar ve yağmur uyarısı!

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Çarşambaya kadar kar ve yağmur uyarısı!

Yeni haftada Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

#1
Foto - Çarşambaya kadar kar ve yağmur uyarısı!

Haftanın ilk günlerinde yurdun güney kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara’nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde yağış görülecek.

#2
Foto - Çarşambaya kadar kar ve yağmur uyarısı!

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yarın (Salı günü) ise yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu olacak. Ancak Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu’nun iç ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu yağışlı geçecek. Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

#3
Foto - Çarşambaya kadar kar ve yağmur uyarısı!

Yağışlı hava sistemi çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta boyunca ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

