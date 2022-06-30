Canlı altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 30 Haziran 2022 anlık altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları altını olan ve yatırımını altından yana kullananlar tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası coşan atın fiyatları, BDDK’nın kredi kararına tosladı. BDDK şirketlerin kredilerine ilişkin kısıtlama karanından sonra dolar kuru erimeye başladı ve dolara bağlı olarak da altın fiyatları sert bir şekilde düştü. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcılar bugün altın ne kadar? Altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın anlık ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum ne? gibi soruları sormaya devam ediyor. Peki Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları.