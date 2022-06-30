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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 30 Haziran 2022 anlık altın fiyatları…

2022-06-30 10:10:17
Canlı altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 30 Haziran 2022 anlık altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları altını olan ve yatırımını altından yana kullananlar tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası coşan atın fiyatları, BDDK’nın kredi kararına tosladı. BDDK şirketlerin kredilerine ilişkin kısıtlama karanından sonra dolar kuru erimeye başladı ve dolara bağlı olarak da altın fiyatları sert bir şekilde düştü. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcılar bugün altın ne kadar? Altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın anlık ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum ne? gibi soruları sormaya devam ediyor. Peki Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları yeni zirvelere koştu. Altına yatırım yapanlar ise hem gram altın, hem çeyrek, hem cumhuriyet, yarım atın hem de bilezik fiyatlarında iyi kazandı. Fed’in kararından sonra altın fiyatları hızlı bir şekilde erimiye başaldı. Zira BDDK’dan şirketlere yönelik dövizle kredi kullanma ayarı geldi. Anlık altın fiyatları da o karar sonrası aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 1022 TL seviyelerinde olan gram altın güncel fiyatı 970 TL seviyelerine kadar geriledi. Altını olanlar ise altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı son durum ne? sorularını sormakta. İşte 30 Haziran 2022 Perşembe anlık, canlı güncel atın fiyatları...

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları yeni zirvelere koştu. Altına yatırım yapanlar ise hem gram altın, hem çeyrek, hem cumhuriyet, yarım atın hem de bilezik fiyatlarında iyi kazandı. Fed’in kararından sonra altın fiyatları hızlı bir şekilde erimiye başaldı. Zira BDDK’dan şirketlere yönelik dövizle kredi kullanma ayarı geldi. Anlık altın fiyatları da o karar sonrası aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 1022 TL seviyelerinde olan gram altın güncel fiyatı 970 TL seviyelerine kadar geriledi. Altını olanlar ise altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı son durum ne? sorularını sormakta. İşte 30 Haziran 2022 Perşembe anlık, canlı güncel atın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.815,86 TL, 1.816,33 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.815,86 TL, 1.816,33 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 980,78 TL, 985,71 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 980,78 TL, 985,71 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,86 TL, 976,08 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,86 TL, 976,08 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.561,38 TL, 1.595,89 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.561,38 TL, 1.595,89 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.245,53 TL, 6.364,04 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.245,53 TL, 6.364,04 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.113,01 TL, 3.191,78 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.113,01 TL, 3.191,78 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.245,53 TL, 6.364,04 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.245,53 TL, 6.364,04 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.469,19 TL, 6.632,26 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.469,19 TL, 6.632,26 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,24 TL, 645,71 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,24 TL, 645,71 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 890,51 TL, 920,92 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 890,51 TL, 920,92 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.842,00 TL, 16.071,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.842,00 TL, 16.071,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,16 TL, 11,18 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,16 TL, 11,18 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,72 TL, 20,74 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,72 TL, 20,74 TL,

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