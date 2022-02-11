2022-02-11 09:45:10 Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 11 Şubat 2022 Cuma:
Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları ABD’den gelecek enflasyon açıklamasını bekliyordu. Güncel altın fiyatı ABD’deki enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de ocak ayında enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ocak ayında da artış olan enflasyon verileri sonrası anlık altın fiyatları bir hayli düşüşe geçti. Canlı altın fiyatı… Anlık gram altın fiyatı ne kadar, Güncel çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorularının yanında Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? soruları da bir hayli arattırılmakta. İşte 11 Şubat 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.