Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 11 Şubat 2022 Cuma:

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı bugün en çok araştırılan konular arasında. Güncel altın fiyatları, ABD’den gelecek ocak ayı enflasyon verilerine kilitlenmişti. Aralık ayında yüksek çıkan enflasyon verileri 202 yılının ilk ayında ne kadar olacağı sorgulanıyordu. ABD ocak 2022 enflasyonu yüzde 0,5 artarak 7,5 olarak açıklandı. Atın piyasasının dört gözle beklediği bu veriler sonrası canlı altın fiyatı, anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı da daha da sorgulanır oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.