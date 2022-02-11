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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 11 Şubat 2022 Cuma:

2022-02-11 09:45:10
Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 11 Şubat 2022 Cuma:

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları ABD’den gelecek enflasyon açıklamasını bekliyordu. Güncel altın fiyatı ABD’deki enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de ocak ayında enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ocak ayında da artış olan enflasyon verileri sonrası anlık altın fiyatları bir hayli düşüşe geçti. Canlı altın fiyatı… Anlık gram altın fiyatı ne kadar, Güncel çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorularının yanında Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? soruları da bir hayli arattırılmakta. İşte 11 Şubat 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı bugün en çok araştırılan konular arasında. Güncel altın fiyatları, ABD’den gelecek ocak ayı enflasyon verilerine kilitlenmişti. Aralık ayında yüksek çıkan enflasyon verileri 202 yılının ilk ayında ne kadar olacağı sorgulanıyordu. ABD ocak 2022 enflasyonu yüzde 0,5 artarak 7,5 olarak açıklandı. Atın piyasasının dört gözle beklediği bu veriler sonrası canlı altın fiyatı, anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı da daha da sorgulanır oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı bugün en çok araştırılan konular arasında. Güncel altın fiyatları, ABD’den gelecek ocak ayı enflasyon verilerine kilitlenmişti. Aralık ayında yüksek çıkan enflasyon verileri 202 yılının ilk ayında ne kadar olacağı sorgulanıyordu. ABD ocak 2022 enflasyonu yüzde 0,5 artarak 7,5 olarak açıklandı. Atın piyasasının dört gözle beklediği bu veriler sonrası canlı altın fiyatı, anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı da daha da sorgulanır oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,67 TL, 1.825,05 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,67 TL, 1.825,05 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 793,83 TL, 796,90 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 793,83 TL, 796,90 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,45 TL, 793,54 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,45 TL, 793,54 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,61 TL, 1.297,58 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,61 TL, 1.297,58 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.078,44 TL, 5.174,43 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.078,44 TL, 5.174,43 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.531,28 TL, 2.595,15 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.531,28 TL, 2.595,15 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.078,44 TL, 5.174,43 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.078,44 TL, 5.174,43 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.263,04 TL, 5.397,22 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.263,04 TL, 5.397,22 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,54 TL, 522,99 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,54 TL, 522,99 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,39 TL, 741,55 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,39 TL, 741,55 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.860,00 TL, 13.040,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.860,00 TL, 13.040,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,00 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,09 TL, 23,10 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,09 TL, 23,10 TL,

#15
Foto - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: "Küresel piyasalar Amerika tarafında enflasyon verisine odaklandı. Amerika'da enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini göreceğiz. Veri öncesi piyasalarda farklı fiyatlamaların olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon verisi öncesi piyasalar beklentiyi önceden satın alır ve pozisyonlar alınır. 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında küresel tarafta ons altını destekleyecek faktör olmadığını gözlemliyoruz.

#16
Foto - -Burada ters fiyatlama oluyor veya Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma ihtimalini güçlü görüyorum. -Yükselen enflasyon karşısında FED köşeye sıkıştı ve FED'i korumak için Merkez Bankaları devreye girmiş olabilir. FED bu şekilde biraz daha zaman kazanmış oluyor. FED'in faiz kararına bir aydan fazla süre var. FED artırım yapacak. 15 Mart'ta FED sahneye çıkacak süreci başlatacak ama 50 baz puan mı 25 baz puan mı belirsizlikler devam ediyor.

-Burada ters fiyatlama oluyor veya Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma ihtimalini güçlü görüyorum. -Yükselen enflasyon karşısında FED köşeye sıkıştı ve FED'i korumak için Merkez Bankaları devreye girmiş olabilir. FED bu şekilde biraz daha zaman kazanmış oluyor. FED'in faiz kararına bir aydan fazla süre var. FED artırım yapacak. 15 Mart'ta FED sahneye çıkacak süreci başlatacak ama 50 baz puan mı 25 baz puan mı belirsizlikler devam ediyor.

#17
Foto - -FED'in faiz artırım süreci Amerika'nın işine gelen bir şey değil. Bu işin çözümünü nasıl yapacaklar. Yükselen bir dolar endeksi yükselen dolar karşısında emtialarda da ons tarafında baskılar aşağı yönlü düşüler göreceğiz. -Bu da küresel piyasalarda yatırımcıların ons altına kripto para piyasasına diğer enstrümanlara hücum etmesine neden olacak. Ucuz seviyeden altın, gümüş, kripto para almasına fırsat sunacak. FED bunu da istemiyor. Doları terk eden nüfus istemiyor.”

-FED'in faiz artırım süreci Amerika'nın işine gelen bir şey değil. Bu işin çözümünü nasıl yapacaklar. Yükselen bir dolar endeksi yükselen dolar karşısında emtialarda da ons tarafında baskılar aşağı yönlü düşüler göreceğiz. -Bu da küresel piyasalarda yatırımcıların ons altına kripto para piyasasına diğer enstrümanlara hücum etmesine neden olacak. Ucuz seviyeden altın, gümüş, kripto para almasına fırsat sunacak. FED bunu da istemiyor. Doları terk eden nüfus istemiyor.”

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