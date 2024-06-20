Cankurtaranların hayat nöbeti: Bayramda 16 kişiyi ölümün kıyısından aldılar

Ekipler, göreve başladıkları günden bu yana da 20 kişiyi Karadeniz'in dalgaları arasından kurtardı. Ekipler, 3 ilçede toplam 45 kule ve 72 cankurtaranla boğulma olaylarına müdahalede bulundu. Binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Sakarya sahillerinde alınan yüksek tedbirler, boğulma vakalarının da düşmesinde büyük rol oynadı. “Sezon öncesinde arkadaşlarımızı çeşitli testlere ve eğitimlere aldık” Tatilcileri sürekli bir arada tutuklarını ve güvenlik önlemlerini arttırdıklarını belirten Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “8 Haziran'dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu'da 45 kule ve 72 cankurtaranla beraber hizmet verdik. Sezon öncesinde arkadaşlarımızı çeşitli testlere ve eğitimlere aldık.