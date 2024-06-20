2024-06-20 10:41:35 Cankurtaranların hayat nöbeti: Bayramda 16 kişiyi ölümün kıyısından aldılar
Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçelerinde hayat nöbetine geçen cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı süresince 16, göreve başladıkları günden bu yana ise 20 kişiyi ölümün kıyısından aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya sahillerinde Kurban Bayramı boyunca güvenliği artırdı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde 8 Haziran'da göreve başlayan ekipler, arife gününden bayramın 4'üncü gününe kadar 16 boğulma vakasına müdahale etti.