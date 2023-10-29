2023-10-29 12:28:46 Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor
Hazır gıda tüketimi, hareketsiz kalma ve sigara tüketimi gibi nedenlerden dolayı erken ölüm riski her geçen gün artmakta. Uzun yaşamın sırrını bulmak isteyenler ise didik didik uzmanlardan gelen araştırmaları takip ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay gençlik iksirini paylaştı! Bu siper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor. Sakın mutfağınızdan eksik etmeyin. Düzenli olarak tüketen 10 yaş gençleşiyor. İşte Canan Karatay'ın gençleştiren süper besini...