  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

50. yıl dönümü! Günlük 200 bin araç geçti! Toplamda 2.5 milyar geçiş

Lavanta yağının yararları nelerdir? Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor! Şahane yağ ile ne yapılır?

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

‘Koca Yusuf’lardan Cumhuriyet uçuşu

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Milyonlarca emekliye müjde! Havalara uçacaklar havalara

Ünlü oyuncu evindeki jakuzide ölü bulundu! Jakuziden son paylaşımında bakın ne demiş

Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni işini duyan inanamadı! Ağzınız bir karış açık kalacak
Sağlık
5
Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

2023-10-29 12:28:46
Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Hazır gıda tüketimi, hareketsiz kalma ve sigara tüketimi gibi nedenlerden dolayı erken ölüm riski her geçen gün artmakta. Uzun yaşamın sırrını bulmak isteyenler ise didik didik uzmanlardan gelen araştırmaları takip ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay gençlik iksirini paylaştı! Bu siper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor. Sakın mutfağınızdan eksik etmeyin. Düzenli olarak tüketen 10 yaş gençleşiyor. İşte Canan Karatay'ın gençleştiren süper besini...

#1
Foto - Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Sağlıklı beslenme konusunda yapmış olduğu çıkışlarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer ezber bozan reçetesiyle gündemde. Uzun yaşamın sırrını açıklayan Canan Karatay, gençlik iksirini paylaştı. Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor. Sakın mutfağınızdan eksik etmeyin. Düzenli olarak tüketildiğinde adeta tüm vücudu baştan aşağı yeniyor. Peki ömrü uzatan besinler neler? Hangi besinler cildi gençleştirir? İşte ayrıntılar haberimizde...

#2
Foto - Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Cilt sorunları son günlerde oldukça gündemde. Erken kırışıklık ve lekeler hızlı yaşlanmaların işaretleri olurken Prof. Dr. Canan Karatay'dan önemli bir uyarı geldi. Canan Hoca gençlik iksirini paylaştı. Canan Karatay, kivi tüketiminin oldukça faydalı olduğunu ve cildi baştan aşağı gençleştirdiğini söyledi. Cildimizin gündelik hayatta maruz kaldığı güneş ışınları ve kirli hava yüzünden hızla yıpranır. Özellikle sağlıksız beslenmeden dolayı cildimiz solar ve istenmeyen görüntülere neden olur. Bu da aslında hızla yaşlanmamıza neden olur. Canan Karatay ise gündelik hayatımızda bol bol kivi tüketmemiz gerektiğini belirtti. Kivinin cildi yenilediği ve yaşlandırmayı durdurduğunu söyleyen Karatay, herkesi uyardı.

#3
Foto - Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Kivi, vitamin deposu bir meyvedir. Kivi içinde bol miktarda C ve E vitamini bulundurur. Soğuk algınlığına ve hava değişiminin neden olduğu nezleye oldukça faydalıdır. Aynı zamanda çocuk gelişimini destekler. Günde 2 adet kivi tüketerek günlük C vitamini ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılayabilirsiniz. Kivi, potasyum bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Özellikle de vücudunuza kramp giriyorsa ve spoır sonrasında rahatsızlıklar yaşıyorsanız kivi tüketerek bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

#4
Foto - Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Kivi, kemik gelişimini de önemli ölçüde destekler. Aynı zamanda magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Bayanların kemik erimesi riskine karşı bol miktarda düzenli olarak kivi tüketmesi gerekir. Kivi yüksek oranda lif içerir. Bu lifler bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olur.

'Siz nasıl Müslümansınız?' dedirttiler! BM oylamasında İsrail'in sevindiren iki Müslüman ülkesi belli oldu

'Siz nasıl Müslümansınız?' dedirttiler! BM oylamasında İsrail'in sevindiren iki Müslüman ülkesi belli oldu
Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu
Gündem

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.
‘Türkler çok büyük hata yaptı’ diyen yetkili isim kötü haberi verdi: Ruslar Türkiye yerine oraya gitmeye başladı
Ekonomi

‘Türkler çok büyük hata yaptı’ diyen yetkili isim kötü haberi verdi: Ruslar Türkiye yerine oraya gitmeye başladı

Loti CEO’su Aydın Yaşayacak, "'Bu Ruslar nereye gidecek ki, ille de Türkiye’ye gelecekler’ algısı otellere yanlış yaptırdı" dedi...
Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama.
Gündem

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbakanı Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, bu ikiyüzlülüktür. Biz dü..
Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı
Dünya

Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne ..
Rusya'dan son dakika Hamas açıklaması: Söz verdiler!
Gündem

Rusya'dan son dakika Hamas açıklaması: Söz verdiler!

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Rusya, Hamas'ın 8 Rus rehineyi serbest bırakma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23