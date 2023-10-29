Canan Karatay'dan bomba gençlik iksiri! Bu süper besinden yiyen 10 yaş gençleşiyor! Bu formülü duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Cilt sorunları son günlerde oldukça gündemde. Erken kırışıklık ve lekeler hızlı yaşlanmaların işaretleri olurken Prof. Dr. Canan Karatay'dan önemli bir uyarı geldi. Canan Hoca gençlik iksirini paylaştı. Canan Karatay, kivi tüketiminin oldukça faydalı olduğunu ve cildi baştan aşağı gençleştirdiğini söyledi. Cildimizin gündelik hayatta maruz kaldığı güneş ışınları ve kirli hava yüzünden hızla yıpranır. Özellikle sağlıksız beslenmeden dolayı cildimiz solar ve istenmeyen görüntülere neden olur. Bu da aslında hızla yaşlanmamıza neden olur. Canan Karatay ise gündelik hayatımızda bol bol kivi tüketmemiz gerektiğini belirtti. Kivinin cildi yenilediği ve yaşlandırmayı durdurduğunu söyleyen Karatay, herkesi uyardı.