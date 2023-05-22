Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

Tiroid bezinin çalışmasının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede tiroid bezinden salınan hormonların işleyiş mekanizmasının olması gerektiği gibi gerçekleşmesine katkı sağlar. Bebeklerde ve çocuklarda zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde olması açısından büyük önem taşır. Tiroid, prostat ve meme kanseri gelişme riskini azaltır. Zihinsel mekanizmaların işleyişine katkı sağlar. Depresyon ve kaygı bozukluğu oluşumunun önüne geçer. Saç dökülmesini ve saçlarda cansızlaşma problemini engeller. Ciltte solgunluk ve kuruluk oluşması, metabolizmanın yavaşlaması gibi etkileri olan hastalıkların gelişmesinin önüne geçer. Üreme sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Radyasyonun zararlı etkilerini minimize eder.