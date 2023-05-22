  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

2023-05-22 15:00:11
Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

Zehir gibi hafızanın sırrını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, tavsiyelerde bulundu. Canan Karatay, beyin sağlığı ve hafıza için uyarılarda bulunarak, yapılmaması gerekenler hakkında bilgi aktardı.

#1
Foto - Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

Karatay; yumurta, iyot, D vitamini ve balık yağının çok önemli olduğunu vurgulayarak hem beyin sağlığı için hem de zehir gibi hafıza için bu dört besinin önemini vurguladı.

#2
Foto - Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

İçeriğinde bulunan amino asit ile bedeni beslemektedir. Yumurta içeriğinde birden fazla vitamin ve mineral barındırır. İyi kolesterolü arttırır, kalp sağlığını korur. Belli bir oranda yumurta tüketmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar. Göz sağlığı korunur. Hafızayı güçlendirir. Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Bedenin demir oranını yükseltir. Bedenin protein gereksinimini karşılar. Çocukları enfeksiyonlardan korur. Obezite riskini azaltmaktadır.

#3
Foto - Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

Tiroid bezinin çalışmasının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede tiroid bezinden salınan hormonların işleyiş mekanizmasının olması gerektiği gibi gerçekleşmesine katkı sağlar. Bebeklerde ve çocuklarda zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde olması açısından büyük önem taşır. Tiroid, prostat ve meme kanseri gelişme riskini azaltır. Zihinsel mekanizmaların işleyişine katkı sağlar. Depresyon ve kaygı bozukluğu oluşumunun önüne geçer. Saç dökülmesini ve saçlarda cansızlaşma problemini engeller. Ciltte solgunluk ve kuruluk oluşması, metabolizmanın yavaşlaması gibi etkileri olan hastalıkların gelişmesinin önüne geçer. Üreme sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Radyasyonun zararlı etkilerini minimize eder.

#4
Foto - Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

Kalsiyum ve fosfor emilimine ve kullanımına katkıda bulunur. Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. D Vitamininin hücre bölünmesinde görevi vardır. Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur. Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. Kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Kalsiyumla birlikte menopoz sonrası kadınlarda kemik minerallerinin kaybını azaltır. Kalsiyumla birlikte çocuklarda kemiklerin normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.

#5
Foto - Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

HDL kolesterolü (iyi kolesterol) yükselttiği, trigliseridleri ise yüzde 15-30 oranlarında düşürdüğü araştırmalarla kanıtlanmıştır. Damar tıkanıklıklarının oluşumunu engellemede etkili olabilmektedir. Yüksek tansiyonu olan kişilerde, düşük dozlar bile tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilmektedir. Balık yağı, romatoid artrit gibi inflamatuar rahatsızlıklarda eklem ağrılarını ve sertliğini azaltabilir. Karaciğer fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olarak kilo almaya neden olan karaciğer yağlanmasına karşı etkilidir. Balık yağı çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunları önlemede yardımcı olabilir. Balık ve balık yağının hamilelik döneminde alınmasının çocuklarda görülebilecek astım riskini düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek
Medya

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı de..
İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Güzel haber geldi
Ekonomi

İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Güzel haber geldi

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, İngiltere’den Türkiye’ye yapılan seyahatler yüzde 54 oranında artış yaşandığını duyurdu...
AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili soruya cevap verdi.
İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'
Gündem

İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaşarak İstanbul'u kendi haline bırakan Ekrem İmamoğlu sonunda şehre geldi. Tuzla semt pa..
Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı
Siyaset

Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'nin onlarca eylemi ve söylemi orta yerde dururken akla ziyan ifadeler kullandı.
Siyaset

"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, "Sayın Akşener için bir şans doğmuştur. 'Sayın Kılıçdaroğlu kazanamayan aday diye ter ter ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23