Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

HDL kolesterolü (iyi kolesterol) yükselttiği, trigliseridleri ise yüzde 15-30 oranlarında düşürdüğü araştırmalarla kanıtlanmıştır. Damar tıkanıklıklarının oluşumunu engellemede etkili olabilmektedir. Yüksek tansiyonu olan kişilerde, düşük dozlar bile tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilmektedir. Balık yağı, romatoid artrit gibi inflamatuar rahatsızlıklarda eklem ağrılarını ve sertliğini azaltabilir. Karaciğer fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olarak kilo almaya neden olan karaciğer yağlanmasına karşı etkilidir. Balık yağı çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunları önlemede yardımcı olabilir. Balık ve balık yağının hamilelik döneminde alınmasının çocuklarda görülebilecek astım riskini düşürdüğü kanıtlanmıştır.