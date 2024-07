TURŞU SUYUNDA HER TÜRMÜ MİNERAL VAR Canan Karatay evde hazırlanan turşu suyunun yazın önemli olduğunu aktardı. Zira turşu suyunda her türlü mineral olduğu gibi C ve E vitamini olduğunu da belirtti. Not: Yukarıdaki önerileri, alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.