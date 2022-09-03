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Hayat-Aktüel
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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

2022-09-03 12:57:36
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Çanakkale'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

#1
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

#2
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

#3
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı.

#5
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

#6
Foto - Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 54 yaralı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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