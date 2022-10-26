Çanakkale'de tarihi buluş! İzlere ulaşıldı

Önceki yıllarda sedimanlarda yapılan ilk çalışmalarda yaklaşık olarak 22.500 yıl öncesine ait bir tarih belirlenmişti. Paleolitik dönemde yöredeki iklim, bitki örtüsü ve jeolojik yapının ortaya çıkartılması ve alanın haritalandırılması amacıyla da kazı heyetindeki uzmanlar zaman zaman çalışmalara katılmıştır. Bu çalışmalara önümüzdeki yıllarda daha detaylı bir şekilde devam edilecektir. İnkaya Mağarası Kazısı, Batı Anadolu’da varlığını ve yayılım alanlarını çok fazla bilmediğimiz Paleolitik dönem insanlarının günlük yaşantıları ve dönemin iklim, bitki örtüsü ve sıcak su kaynakları hakkında pek çok bilgi verecektir. Aynı zamanda Balkanlar ile Anadolu arasındaki insan göçlerinin tarihleri ve boyutları konusunda da bizleri aydınlatacaktır” dedi.