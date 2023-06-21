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Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

2023-06-21 13:25:05
Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Market raflarında yer alan temizlik ürünleri tüketim alışkanlıkları ile birlikte çeşitlilik kazanıyor. Ancak bu ürünlerin içerisinde bulunan kimyasallar birçok farklı problemi de ortaya çıkarmaktadır. Çevre dostu bir yaşam tarzı belirlemek için doğal malzemelerden yapabileceğiniz temizlik ürünleri bulunuyor. İşte çamaşır suyu kullanmadan etkili temizlik yöntemi…

#1
Foto - Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Ev hanımlarının en büyük problemi banyo ve tuvalet temizliği olurken uygulanabilecek yöntemlerde merak ediliyor. En sık kullanılan temizlik deterjanları arasında yer alan çamaşır suyu kullanmadan da etkili bir temizlik yapabilirsiniz. Daha temiz bir tuvalet ve banyonun sırrı ise meyve tabaklarınızda yatıyor. İşte çamaşır suyu kullanmadan etkili temizlik yöntemi…

#2
Foto - Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Çevre dostu ve doğal temizlik ürünleri uzman Kate, meyve tabakları ile daha etkili bir temizlik sağlanabileceğini açıkladı. Kate, “Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum” açıklamaları ile herkesi şaşırttı.

#3
Foto - Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Tüm narenciye meyvelerinde yer alan sitrik asit zayıf bir asit olarak karşımıza çıkıyor. Bazı gıdaların içerisinde tatlandırıcı ve koruyucu olarak bulunan ürik asit temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ünlü Kimyager Kate, sitrik asit konusunda önemli açıklamalarda bulunurken banyo ve mutfaklarda da temizleme solüsyonu olarak bu asitten yararlanılabileceğini belirtti. Metalde bulunan lekeleri çıkartmak için mükemmel bir yöntem olduğunu belirten Kate, “Çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar.” ifadelerini dile getirdi.

#4
Foto - Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Tuvaletlerde sitrik asitten faydalanmak isteyen kişiler için önemini açıklamalarda bulunan Kate, haftada yarım bardak veya çok fazla kireç birikimi olması durumunda tam bir bardak sitrik asit kullanılabileceğini aktardı. Ünlü Kimyager Kate, "Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır." sözlerini dile getirdi. Kate, tuvaletlerin dibinde biriken kireçler için kullanılan çamaşır suyunun yalnızca kireci arttığını ancak sitrik asit kullanımının kireci çözdüğünü vurguladı. Tuvalet ve banyo temizliğinde kullanılan sitrik asit ev yapımı temiz bir madde olarak karşımıza çıkarken birçok alanda da kullanılabilmektedir. Sitrik asidin kullanım alanları şu şekildedir: Bulaşık makinesini temizleyin: Ev yapımı bir parlatıcı solüsyon görevi gören Strike asit mükemmel bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulaşık makinesinin deterjan gözüne 2 çorba kaşığı toz sitrik asit doldurarak sıcak bir döngüde çalıştırarak olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

#5
Foto - Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Kahve makinenizi derinlemesine temizleyin: Kahve makinelerinizi temizlemek için Strike asitten yararlanabilirsiniz. Hazinesini suyla doldurduktan sonra birkaç çay kaşığı sitrik asit ekleyerek ardından çalıştırmanız gerekiyor. Yüzeyleri temizleyin: Birkaç yemek kaşığı sitrik asidi su ile karıştırarak sprey şişesi içerisinde doldurunuz. Bu kapsamda mutfak ya da tuvaletlerde püskürterek yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hasara neden olmayacağı için granit gibi doğal taşlarda da kullanmanız kolay olacaktır.

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