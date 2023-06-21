Çamaşır suyu tarih oluyor! Banyo ve tuvalet temizlemek hiç bu kadar kolay olmadı! Bunu yaparsanız, her yer bembeyaz olacak

Tuvaletlerde sitrik asitten faydalanmak isteyen kişiler için önemini açıklamalarda bulunan Kate, haftada yarım bardak veya çok fazla kireç birikimi olması durumunda tam bir bardak sitrik asit kullanılabileceğini aktardı. Ünlü Kimyager Kate, "Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır." sözlerini dile getirdi. Kate, tuvaletlerin dibinde biriken kireçler için kullanılan çamaşır suyunun yalnızca kireci arttığını ancak sitrik asit kullanımının kireci çözdüğünü vurguladı. Tuvalet ve banyo temizliğinde kullanılan sitrik asit ev yapımı temiz bir madde olarak karşımıza çıkarken birçok alanda da kullanılabilmektedir. Sitrik asidin kullanım alanları şu şekildedir: Bulaşık makinesini temizleyin: Ev yapımı bir parlatıcı solüsyon görevi gören Strike asit mükemmel bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulaşık makinesinin deterjan gözüne 2 çorba kaşığı toz sitrik asit doldurarak sıcak bir döngüde çalıştırarak olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.