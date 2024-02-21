2024-02-21 18:03:57 C vitamininde limonu sollayan tek meyve! Tanesi 54 lira: Kalsiyum, magnezyum ve demir zengini!
Tropikal meyveler, son dönemlerin en popüler besin kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle ülkemize de son yıllarda sıklıkla getirilen ve sevilen bu meyve çeşitlerinin birbirinden farklı etkileri bulunuyor. Karambola ismi ile bilinen ama yıldız meyve ismi ile ünlenen o meyve de pek çok derdimize derman oluyor. İşte son yılların popüler lezzetlerinden olan yıldız meyvesinin sağlığımız üzerindeki etkileri ve mucizeleri!