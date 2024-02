C vitamininde limonu sollayan tek meyve! Tanesi 54 lira: Kalsiyum, magnezyum ve demir zengini!

Yıldız meyvesi, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorununu önler ve sindirim sağlığını destekler. Bağırsak içerisindeki boşaltıma yardımcı enzimleri artıran ve florayı destekleyen yapısı sayesinde son derece faydalı olan karambola yani yıldız meyvesi, bu tip şikayetleri olanlar için bir kurtarıcı niteliğindedir. C vitamini deposu olarak da bilinen yıldız meyvesi, limonu sollayan tek meyve olarak da ünlenmiş durumda. Bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar ve cilt sağlığını destekler. C vitamini aynı zamanda vücutta demir emilimini artırdığı için de alınması elzem olan vitaminlerin başında gelir. Yıldız meyvesi de sağlıklı C vitamini alımı için en ideal meyvedir.