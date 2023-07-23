Büyük bir efsaneyi sona erdiren açıklama geldi! Uzmanlar, az önce duyurdu

"Eğer sıkıştırırsanız, hayvanı rahatsız ederseniz o da doğal olarak kendini korumak amacıyla mücadele yapar. İnsan gördüğünde sıkıştığında sıçrama özelliğine sahip, bu esnada insanı tabii ki ısırabilir. Bu ısırma esnasında zaten zehirli olduğunun söylendiği konu burada başlıyor. Aslında bir zehri yok. Zehir bezi, zehir kesesi veya kanında herhangi bir zehir bulunan bir canlı değil. İnsan ısırdığı bölgelerde ette çürüme, uzuv kaybı olan vakalar var.