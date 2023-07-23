2023-07-23 13:12:55 Büyük bir efsaneyi sona erdiren açıklama geldi! Uzmanlar, az önce duyurdu
Son dönemde sık sık görülmeye başlayan böcek, özellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde vatandaşların evlerini terk etmelerine neden olmuştu. İnsanları korkutan ve 'Sarıkız' böceği olarak adlandırılan böcek türü hakkında yapılan son araştırma gerçeği ortaya koydu. Vatandaşların zehirli olmasından korktuğu böceğin zehirsiz olduğu ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı.