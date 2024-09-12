  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
14
Bursa’nın şaşırtan misafiri

2024-09-12 21:03:47
Bursa’nın şaşırtan misafiri

Türkiye’de nadir olarak görülen küçük altın yağmurcun, Bursa’da objektiflere yansıdı.

1
#1
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası’nda, Türkiye’de nadir görülen kuş türlerinden biri olan küçük altın yağmurcun görüldü.

#2
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

Yaşam alanı Sibirya ve Alaska bölgeleri olan, kışları ise Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalara göç eden küçük altın yağmurcun, çoğunlukla mayıs, haziran ve temmuz aylarında kuzey bölgelerde ürüyor.

#3
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

Bir kıyı kuşu olsa da beslenmek için zaman zaman kısa bitki örtüsüne sahip alanlar ile bataklık ve açıklıkları tercih eden bu göçmen kuşlar, Türkiye'de genellikle kışın istinai olarak görülüyor.

#4
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#5
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#6
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#7
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#8
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#9
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#10
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#11
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#12
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

#13
Foto - Bursa’nın şaşırtan misafiri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ss

Maaşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanık amca Salim Güran’ın ifadesi alınması için yeniden adliyeye getirildi. Ardından cezaevine gön..
‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Gezi Eylemle..
Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı
Gündem

Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı

Narin Güran'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan babası Arif Güran, CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı. CNN Türk Özel Haberler Ş..
14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (14 Eylül 2024) s..
İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?
Gündem

İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploması'nı tartışıyor. İmamoğlu, 1990 yılında KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçi..
Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!
Gündem

Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!

Son dakika haberi! Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayeti: Soruşturmada araları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23