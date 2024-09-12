2024-09-12 21:03:47 Bursa’nın şaşırtan misafiri
Türkiye’de nadir olarak görülen küçük altın yağmurcun, Bursa’da objektiflere yansıdı.
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Türkiye’de nadir olarak görülen küçük altın yağmurcun, Bursa’da objektiflere yansıdı.
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası’nda, Türkiye’de nadir görülen kuş türlerinden biri olan küçük altın yağmurcun görüldü.
Yaşam alanı Sibirya ve Alaska bölgeleri olan, kışları ise Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalara göç eden küçük altın yağmurcun, çoğunlukla mayıs, haziran ve temmuz aylarında kuzey bölgelerde ürüyor.
Bir kıyı kuşu olsa da beslenmek için zaman zaman kısa bitki örtüsüne sahip alanlar ile bataklık ve açıklıkları tercih eden bu göçmen kuşlar, Türkiye'de genellikle kışın istinai olarak görülüyor.
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