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Bursa'dan yürek yakan haber

2022-09-19 17:18:23
Bursa'dan yürek yakan haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı seyyar satıcı yaşamını yitirdi.

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Foto - Bursa'dan yürek yakan haber

Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı tır, Çınarönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Damar'a (59) çarptı.

#2
Foto - Bursa'dan yürek yakan haber

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Foto - Bursa'dan yürek yakan haber

Damar'ın aynı caddede seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi. Polis, tır sürücüsü E.B'yi gözaltına aldı. Damar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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