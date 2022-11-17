Bursa’da yerli ve milli atılım! Üretim başladı

Milli uçak ve helikopterlerin parçalarını yapan, tam otomasyonlu 5 kafalı CNC tezgahları ve makinalar Bursa'da üretiliyor. Milli uçak ve helikopterlerin parçalarını yapan, tam otomasyonlu 5 kafalı CNC tezgahları ve makinalar Bursa'da üretilmeye başlandı. Türkiye'nin son yıllarda, savunma sanayisinde yerli ve millilik oranı yüzde 80'leri aşarken, Bursa'daki önemli firmalar da bu üretime büyük destek sağlıyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan İğrek Makine Döküm ve Takım Tezgahları firması, fabrika içerisini sergi alanına dönüştürerek üretim gücümüzü dünyaya gösterdi. Ülkemizin motoru, yazılımı dahil yerli ve milli olarak tasarım ve üretimini yaptığı uçak ve helikopterlerine en kritik parçalarının üretiminde kullanılan makine ve tezgahlar da Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Bursa’daki makine firmalarında yapılıyor.