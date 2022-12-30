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Hayat-Aktüel
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Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

2022-12-30 16:48:21
Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camiinde meydana geldi.

#1
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

İddiaya göre aralarında husumet bulunan şüpheli A.İ. (17) Cuma namazını kılmak için camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) cami çıkışında beklemeye başladı.

#2
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti.

#3
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Mermiler Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti.

#4
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı.

#5
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Yaralı Aydın doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#6
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#7
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı.

#8
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakoluna ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

#9
Foto - Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı!

Olay yeri inceleme ekipler cami bölgesinde titiz çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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