Son Haberler

Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Evliya Çelebi'nin "ruhaniyetli şehir" olarak anlattığı, kadim şehir Bursa, milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan tarihiyle misafirlerini ağırlayacak dev bir projeye hazırlanıyor. 3 bin yıllık mozaiklerin keşfedildiği Hisar Arkeopark Projesi'nin yüzde 95 seviyesine ulaştığını ve 2026'nın ilk aylarında açılmasının planlandığını açıkladı. 500 bin metrekarelik Hisar Bölgesi, bu proje ile Bursa, Türk ve dünya tarihi adına çok büyük bir değeri turizmin merkezine oturtacak.

Foto - Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Bursa'nın kalbi olarak nitelendirilen Hisar Bölgesi, sadece Osmanlı döneminin eşsiz yapılarını değil, Bizans, Prusa ve Bitinya dönemlerine ait izleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bursa'yı her adımda gerçek bir tarih yolculuğuna çıkaracak olan 'Arkeopark' projesi tamamlanmak üzere.

Foto - Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Bu tarihi yolculuk, Osmanlı döneminin eşsiz hazineleri, gönül sultanlarının manevi durakları, Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan en eski 5 mahallesi ile Bizans, Prusa ya da Bitinya dönemiyle de sınırlı değil. Zamanın Kapısı, tarihi milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan ‘Arkeopark’ açılıyor.

Foto - Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Bu tarihi yolculuk, Osmanlı döneminin eşsiz hazineleri, gönül sultanlarının manevi durakları, Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan en eski 5 mahallesi ile Bizans, Prusa ya da Bitinya dönemiyle de sınırlı değil. Zamanın Kapısı, tarihi milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan ‘Arkeopark’ açılıyor.

Foto - Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Bu tarihi yolculuk, Osmanlı döneminin eşsiz hazineleri, gönül sultanlarının manevi durakları, Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan en eski 5 mahallesi ile Bizans, Prusa ya da Bitinya dönemiyle de sınırlı değil. Zamanın Kapısı, tarihi milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan ‘Arkeopark’ açılıyor.

