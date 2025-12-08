Bursa'da 3 bi̇n yıllık tari̇h canlanıyor: 2026'da zi̇yaretçi̇lere açılacak

Evliya Çelebi'nin "ruhaniyetli şehir" olarak anlattığı, kadim şehir Bursa, milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan tarihiyle misafirlerini ağırlayacak dev bir projeye hazırlanıyor. 3 bin yıllık mozaiklerin keşfedildiği Hisar Arkeopark Projesi'nin yüzde 95 seviyesine ulaştığını ve 2026'nın ilk aylarında açılmasının planlandığını açıkladı. 500 bin metrekarelik Hisar Bölgesi, bu proje ile Bursa, Türk ve dünya tarihi adına çok büyük bir değeri turizmin merkezine oturtacak.