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Yaşam
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Bursa'da 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

2023-01-01 16:18:06
Bursa'da 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Bursa’da 26 yaşındaki genç, evde şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

#1
Foto - Bursa'da 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu İmmed İbrahim’in (26) yakınları kendisinden uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Bursa'da 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri İmmed İbrahim’in yakınları ile eve girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

#3
Foto - Bursa'da 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

İbrahim’in tek yaşadığı, şeker hastası olduğu ve şeker komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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