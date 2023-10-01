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Yaşam
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Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

2023-10-01 12:52:02
Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir yerleşim yeri bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte, tek bir kadının dahi bulunmadığı o ada...

#1
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Aynoroz, Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasından Ege'ye doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğusunda bulunan bir yerleşim yeri.

#2
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu ilginç yer, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda yer alıyor. 10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz devleti; Bizans, Osmanlı ve Yunan, egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başaran bir yer.

#3
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Özerk bir devlet yönetimi biçiminin bulunduğu Aynoroz'un asıl tanınma sebebiyse bu yarımadaya kadınların girmesinin yasak olması.

#4
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

TEK BİR KADIN BİLE AYAK BASMADI Edinilen bilgiye göre; bu ilginç yere 1045 yılından beri tek bir kadın ayak basmadı. Adada 10. Yüzyılda manastırların yapılmaya başlanmasıyla beraber huzur ve adanmışlık fikirleri keşişlerde oluşmaya başladı.

#5
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Ve keşişler huzur ile adanmışlığı kazandıktan sonra kaybetmemek için adaya kadınların girmesini yasakladılar. Yasağa rağmen kadınların yarımadayı ziyaret ettikleri olmuş. 1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında, yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınlar da varmış.

#6
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadın da, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmış ve bunun sonucunda kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış. Bu halkın başlıca gelir kaynağı zeytin ve üzümcülük. Yani burada hayati önem taşıyan iki madde bu. Çünkü gelir, üretim, tüketim üçlüsü buna bağlı durumda.

#7
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Estetik açıdan bakacak olursak 20 manastırın da mimari yapısı aynı. Manastırların etrafı yüksek surlarla ve bir kuleyle çevrilmiş şekilde. Aynoroz'da yaşayan yaklaşık 2000 kişinin hepsi erkek. ve genelde erkekler manastırda çalışıyor yani çoğu din adamı. Kısaca Aynoroz Adası'nda Komünal bir yaşam tarzı var. Bölgeye karayolundan ulaşım bulunmuyor, ancak deniz üzerinden ulaşılıyor. Gidip herhangi bir tekneye bindiğinizde bölgeye hemen girilemiyor. Zaten her gün sadece 100 erkek bölgeye giriş yapabiliyor.

#8
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Önce Selanik'ten randevu ve pin kodu, ardından limandaki bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Hele yabancıysanız bunların yanında kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı, Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor. Aynoroz yarımadasının statüsü günümüzde Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda bile tartışılmakta. Hatta Avrupa Parlamentosu sosyalist grubunun Hollandalı kadın milletvekili J. Svibel’in, AB ülkelerinde temel insan haklarının durumu ile ilgili 135 maddelik raporunun 255’e karşı 277 oyla kabul edildiği haberi hiç de hoş karşılanmadı. Çünkü raporda Aynoroz’a kadınların ayak basmasına ilişkin yasağın, AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını ve kadın-erkek eşitliğini ihlal ettiği belirtiliyordu.

#9
Foto - Buraya asla kadın giremiyor! Kadınların girmesinin yasak olduğu o ada

Bölgenin tarihine bakacak olursak bu yerleşim yeri adını Trakyalı bir devden alıyor. Poseidon'a dev kayalar fırlatmayı hobi edinmiş olan bu dev, kayayı denize düşürünce Athos Dağı'nın oluştuğu söyleniyor. Diğer bir söylentiye göre ise, tam tersi olarak Poseidon Athos'a dev bir kaya fırlatıyor. Athos'un altında kaldığı bu dev kaya Athos Dağı oluyor. Adanın kutsal olmasının sebebi ise, söylencelerde Meryem Ana'nın kötü bir deniz yolculuğundan sonra bu güzel bölgede karaya çıkması ve bölgeyi çok beğendiği için Tanrı'nın burayı ona hediye etmesiyle yarımadanın "Bakire Meryem'in Bahçesi" olarak anılmayı başlaması. Bölgenin kutsal durumu ve savaşlardan hasar almaması, tarihi ve muhteşem sanat eserlerinin ve ikonların çokça bulunmasını sağlamış. 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Athos Dağı, Ortodoksların en kutsal bölgesi olma özelliğinin yanı sıra mistik havasıyla da insanları etkilemeye devam ediyor. Kaynak: Haber Global

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