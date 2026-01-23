Burası Rusya değil Türkiye: Evler kar altında kaldı!
Kar yağışları tüm yurtta etkisini gösterirken, özellikler Doğu Anadolu'da Rusya'yı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu.
En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova’da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi
İŞTE TÜRKİYE'NİN BUZ TUTAN BÖLGELERİ...
AĞRI Patnos ilçesinin yüksek kesimlerinde ve köy yerleşim alanlarında kar kalınlığının 1 ile 2 metre arasında değişen seviyelere ulaşması, bölgedeki evlerin adeta kara gömülmesine neden oldu. Y
SAMSUN Ladik ilçesinde yer alan ve geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen 870 hektarlık Ladik Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.
ARDAHAN Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da sıcaklıklar eksi 27,4 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar, motorları ve kapı kilitleri donan araçlarını çalıştıramadı.
KAYSERİ Termometrelerin sabah saatlerinde de eksi 17'yi gösterdiği kent merkezinde de vatandaşlar uzun zamandır böyle bir havaya maruz kalmadıklarını söyledi.
SİVAS Sivas'ın Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle iş yerinin kapı kilidi donan esnaf, kapıyı açmak için elektrikli ısıtıcı ve sıcak suyla çözüm aradı.
BAYBURT Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
ELAZIĞ Üzeri buz tutan Cip Baraj Gölü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
ERZİNCAN Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Kemaliye’deki "Taş Yolu" buz tuttu.
DİYARBAKIR Kulp ilçesinde üç gündür aralıksız yağan kar sonrası hava sıcaklıkları hızla düştü, ilçe merkezi buz tuttu. Kar yağışının ardından ilçe beyaz örtüyle kaplandı./ kaynak: haber7
