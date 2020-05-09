  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Bunu da yaptı... 'Bidon kafa' Yılmaz Özdil'den görülmemiş yüzsüzlük

2020-05-09 17:03:40
Bunu da yaptı... 'Bidon kafa' Yılmaz Özdil'den görülmemiş yüzsüzlük

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum'da satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve mühürlenen villayla ilgili kaçak bölümlerin yıkım kararı Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandı. Kaçak eklentiyle ilgili henüz herhangi bir çalışma yapmayan Özdil ailesinin villasında, bugün ise bahçe düzenlemesi gerçekleştirildiği görüldü. Bu durum 'görülmemiş yüzsüzlük' olarak nitelendirildi.

#1
Foto - Bodrum'un Bitez Mahallesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

Bodrum'un Bitez Mahallesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

#2
Foto - Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.

Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.

#3
Foto - Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

#4
Foto - 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

#5
Foto - Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.

#6
Foto - İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde,

İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

#7
Foto - HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

#8
Foto - Gönderilen yıkım kararının Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.

Gönderilen yıkım kararının Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.

#9
Foto - Görüntülenen villada ise geçen süreye rağmen, Özdil ailesi tarafından, kaçak eklentiyle ilgili bugün de herhangi bir çalışma yapılmadı.

Görüntülenen villada ise geçen süreye rağmen, Özdil ailesi tarafından, kaçak eklentiyle ilgili bugün de herhangi bir çalışma yapılmadı.

#10
Foto - Öte yandan site çalışanı bahçıvanların bahçe düzenlemesi yaptığı görüldü.

Öte yandan site çalışanı bahçıvanların bahçe düzenlemesi yaptığı görüldü.

Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!
Yerel

Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!

Açlık grevi yaparken ölen DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in toprağa verileceği mahallede yaşayan halk, cenazeyi kabul etmedi...
Süre dün gece 00.00'da doldu! O ülke dokuzuncu kez iflas edecek
Dünya

Süre dün gece 00.00'da doldu! O ülke dokuzuncu kez iflas edecek

Güney Amerika'nın uzun süredir ekonomik krizlerle uğraşan ülkesi Arjantin'e 65 milyar dolarlık dış borcu için kreditörlerle anlaşma için ver..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları

Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
Devlet Bahçeli: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Siyaset

Devlet Bahçeli: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

Cumhur İttifakı'na her fırsatta inandığını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, iht..
Cenazesi kabul edilmeyen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için başka bir yol bulundu
Gündem

Cenazesi kabul edilmeyen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için başka bir yol bulundu

Açlık grevi yaparken ölen DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek cenazesi, Başakpınar Mahallesi'nde yaşayanların tepkisi üzerine defnedil..
Sabiha Gökçen’de yeniden uçuşlar için geri sayım başladı
Aktüel

Sabiha Gökçen’de yeniden uçuşlar için geri sayım başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 28 Mart tarihind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı