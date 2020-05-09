Bunu da yaptı... 'Bidon kafa' Yılmaz Özdil'den görülmemiş yüzsüzlük

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum'da satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve mühürlenen villayla ilgili kaçak bölümlerin yıkım kararı Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandı. Kaçak eklentiyle ilgili henüz herhangi bir çalışma yapmayan Özdil ailesinin villasında, bugün ise bahçe düzenlemesi gerçekleştirildiği görüldü. Bu durum 'görülmemiş yüzsüzlük' olarak nitelendirildi.