Bu yayla görenleri mest ediyor

Yaylaya gelen Bahar Sağlam, “Coğrafya öğretmeniyim alanım gereği böyle yerleri görmekten mutluyum. Yol biraz daha yakın olsa her hafta sonumu burada geçirmek isterim. Kış mevsiminde de mutlaka görmeyi istiyorum” dedi. Kübra Kıraç ise, “Çok güzel bir yer. Doğa ile iç içe olanların mekanı” diye konuştu. Abdurrahman Kaya da, “Buraya gelen motor sporlarının yanı sıra atlı sporlar da yapıyorlar. Kafeterya ve restorana gidiyorlar. Eğleniyor insanlar” ifadelerini kullandı. Yusuf Enes Kılıçsallayan ise, “Burada çocuklara at binişleri yapıp safari turları düzenliyoruz” dedi.