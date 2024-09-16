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Bu yayla görenleri mest ediyor

2024-09-16 10:48:59
Bu yayla görenleri mest ediyor

Kahramanmaraş'ta bulunan Başkonuş Yaylası yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

#1
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Kahramanmaraş şehir merkezine 55 kilometrede bulunan yayla, yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Ekoturizminin yeni rotası olan Başkonuş Yaylası, sümbül ve salep olmak üzere birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındırıyor.

#2
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Köknar, sedir, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanı, rengarenk çiçekleriyle doğal yapısı korunurken, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Ekoturizm alanında yer alan 4.5 kilometrelik, yaklaşık bin 500 basamak merdivenle tırmanılan teras tepeye uzanan vatandaşlar, bin 850 rakımda doğa ile iç içe bulunmanın farkındalığını, çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştiriyorlar.

#3
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Yaz ve kış aylarındaki farklı güzellikleri ile turistleri ağırlayan mekanda yaylanın giriş kısmı A tipi mesire alanı olarak düzenlendi.

#4
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Bu alan sınırları içinde kır lokantası, bungalov orman evleri, spor alanları, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları da yine ekoturizm için tercih sebepleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Ekoturizm alanında toplamda 11 bin 100 metrelik bir parkur yer alıyor. 2 adet yürüyüş parkuru, 1 adet bisiklet parkuru olmak üzere toplam 3 kısımdan oluşuyor. Bölgeye seyahatlerini anlamlı kılmak isteyen ziyaretçilerin kimisi karavanda kalıyor, kimileri ise bungalov orman evlerini tercih ediyorlar.

#6
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ekoturizm rotası olarak ilan edilen Başkonuş Yaylası, turistlerin yanı sıra fotoğraf ve doğa severlerin de yeni rotası oldu.

#7
Foto - Bu yayla görenleri mest ediyor

Yaylaya gelen Bahar Sağlam, “Coğrafya öğretmeniyim alanım gereği böyle yerleri görmekten mutluyum. Yol biraz daha yakın olsa her hafta sonumu burada geçirmek isterim. Kış mevsiminde de mutlaka görmeyi istiyorum” dedi. Kübra Kıraç ise, “Çok güzel bir yer. Doğa ile iç içe olanların mekanı” diye konuştu. Abdurrahman Kaya da, “Buraya gelen motor sporlarının yanı sıra atlı sporlar da yapıyorlar. Kafeterya ve restorana gidiyorlar. Eğleniyor insanlar” ifadelerini kullandı. Yusuf Enes Kılıçsallayan ise, “Burada çocuklara at binişleri yapıp safari turları düzenliyoruz” dedi.

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