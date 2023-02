Özdemir, depremden sonra Türkiye, Japonya karşılaştırmasının tekrar gündeme geldiğini belirterek şöyle dedi: “Yaşadığımız bu depremlerle aslında şu an haklı olarak bizim gibi benzer depremselliğe sahip diğer ülkelerle kıyaslama yapılıyor şu an gündemde. Örneğin en ön plana çıkan ülkelerden birisi de Japonya şu an doğal olarak. Japonya ile Türkiye'yi kıyaslarken bu işi Japonlar nasıl oldu da başardı ve biz Türkler Bunu bir türlü başaramıyoruz gibi bir tartışma var şu an gündemde. Şimdi bunu cevaplarken aslında iki ülkede neler oluyor kısaca bunlardan biraz bahsedelim.