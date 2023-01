Buğday üreticileri şu an korkuyorlar ve ziraat mühendisi olarak kardeşlerim ile birlikte beraber çalıştığımız iş ortaklarıyla buğday tarlalarında incelemelerde bulunuyoruz. Bir gecikme söz konusu şu anda. On, on beş günlük ürünlerde gelişim gecikmesi mevcut. Kontrol ediyoruz. Bölgemiz için bu hafta sonu tam belli olmamakta hafif yağış var ama sorun yağıştan çok şu an hava sıcaklarının yüksek olması. Sıcaklıkların düşmesi gerekiyor ve buğday mevsimde yaşanan soğuk havayı yaşaması lazım" diye konuştu.