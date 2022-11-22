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Aktüel
5
Bu pazar başka pazar

2022-11-22 13:11:09
Bu pazar başka pazar

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki halk pazarında çevre köylerden kendi emekleriyle topladıkları ürünleri satan vatandaşlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

#1
Foto - Bu pazar başka pazar

Mudurnu ilçesine çevre köylerden gelen vatandaşlar, emek vererek elleriyle topladıkları ürünleri halk pazarında satıyor.

#2
Foto - Bu pazar başka pazar

Bahçeler ve tarlalardan toplanan ürünleri satan köy halkı, ev ekonomilerine katkı sunuyor.

#3
Foto - Bu pazar başka pazar

Satılan ürünler içinde elma, ayva, üzüm, pırasa, sarımsak, ıspanak, karnabahar ve taze fasulyeler yer alıyor.

#4
Foto - Bu pazar başka pazar

Aynı zamanda tezgahlarda, köylü kadınların elleriyle yaptığı gözleme, yoğurt ve ekmek de satılıyor. 15 liradan satılan kabaklı gözleme ve 50 liradan satılan süzme yoğurt vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

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