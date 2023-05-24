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Kültür Sanat
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Bu müzeye giren donuyor!

2023-05-24 22:23:07
Bu müzeye giren donuyor!

Erzurum'da yer alan Türkiye'nin tek buz müzesi, misafirlerini sıfırın altında 5 derecede ağırlıyor.

#1
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Türkiye'nin kış turizminin başkenti olarak anılan Erzurum'da 3 yıl önce kurulan "Ata Buz Müzesi" dört mevsim yerli ve yabancı misafirlerini sıfırın altında 5 derecede ağırlıyor.

#2
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor. Heykel bölümündeki öğretim üyeleri, lisans, lisans üstü doktora öğrencileri müzede, farklı projelerle yaptıkları buzdan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

#3
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Açıldığından bu yana buzdan yapılan çeşitli sanat eserleriyle yaz kış yerli ve yabancı misafirlere sıfırın altında 5 derecede ev sahipliği yapan müze, 3 yılda 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müzede şu sıralar, Anadolu mitolojilerine yönelik heykeller, Türkiye haritası, Türk bayrağı, Göbeklitepe, Zümrüdü Anka Kuşu, Truva Atı ile Erzurum'un kültürel değerlerinden oluşan buzdan eserler sergileniyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve Ata Buz Eserleri Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, 2019'dan itibaren buz üretmeye başlanan müzenin 2020'de "15 Temmuz" konulu buz heykel, kişisel ve karma sergilerle ziyaretçilere kapılarını açtığını söyledi. Yabancı sanatçılarla planlanan uluslararası etkinliklerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden dolayı gerçekleştiremediklerini anlatan Bulat, önümüzdeki dönemlerde uluslararası çalıştay ve sempozyumlar ile etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

#4
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle kurulan müzede çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Bulat, "Ata Buz Müzesi, Türkiye'de tek. Burası anaokulundan tutun tüm öğrencilerin gezip ilgi duyduğu müze. Çocuklara yönelik projeler geliştiriyoruz. Müzede buzdan sanat eserleri yapıyoruz. Erzurum kış turizmi merkezi, bu anlamda müze Erzurum'un kimliğiyle bütünleşiyor. Müzenin havası, yaz kış sürekli sıfırın altında 5 derece ve değişmez." diye konuştu.

#5
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Bulat, müzede çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kentin kültürüne yönelik sanat söyleşileri de yapıp öğrencilerin bunlardan istifade ettiğini söyledi.

#6
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

Müzenin pandemi döneminden itibaren dikkat çektiğini dile getiren Bulat, şunları kaydetti: "Otellere gelen yabancılar, tur operatörleriyle mutlaka burayı dolaşıyor. Özel okullar, turlar gezi programı kapsamında sürekli geliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Avrupa'dan, Türk cumhuriyetlerinden gelenler çok beğeniyor. Türkiye'nin her bölgesinden binlerce insan geliyor. Son zamanlarda deprem bölgesinden çok insan geldi. 100 binin üzerinde insan burayı gezdi." Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un tarihi mekanlarının yanı sıra müzeleriyle de dikkat çeken şehir olduğunu vurgulayan Bulat, çağdaş sanat formatıyla buzdan eserler yaparak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

#7
Foto - Bu müzeye giren donuyor!

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