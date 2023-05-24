Bu müzeye giren donuyor!

Açıldığından bu yana buzdan yapılan çeşitli sanat eserleriyle yaz kış yerli ve yabancı misafirlere sıfırın altında 5 derecede ev sahipliği yapan müze, 3 yılda 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müzede şu sıralar, Anadolu mitolojilerine yönelik heykeller, Türkiye haritası, Türk bayrağı, Göbeklitepe, Zümrüdü Anka Kuşu, Truva Atı ile Erzurum'un kültürel değerlerinden oluşan buzdan eserler sergileniyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve Ata Buz Eserleri Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, 2019'dan itibaren buz üretmeye başlanan müzenin 2020'de "15 Temmuz" konulu buz heykel, kişisel ve karma sergilerle ziyaretçilere kapılarını açtığını söyledi. Yabancı sanatçılarla planlanan uluslararası etkinliklerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden dolayı gerçekleştiremediklerini anlatan Bulat, önümüzdeki dönemlerde uluslararası çalıştay ve sempozyumlar ile etkinliklere devam edeceklerini belirtti.