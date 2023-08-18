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Kültür Sanat
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Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

2023-08-18 13:26:40
Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Harput Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi, görüntüsü ile dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Şuanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne bulunan Harput Kalesi yaz aylarında turistlerin ilgisini çekerken fotoğraf tutkunlarının da mekanı haline geldi.

#4
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Öte yandan Harput Kalesi'nde, bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

#6
Foto - Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

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