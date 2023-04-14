Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Çocuklarına oturacak bir ev bırakamayacakları için üzüldüklerini belirtiyor. Mahalle iç içe olduğu için araç yolu bulunmuyor, herhangi bir yangında itfaiyenin yetişme imkanı yok. Geçtiğimiz yıllarda çıkan bir yangında araç yolu bulunmadığı için bir ev küle dönmüş.