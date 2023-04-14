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Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

2023-04-14 15:38:11
Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki köyde yaşayan vatandaşlar evlerini bırakıp köyden kaçmaya başladı.

#1
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 60 hanelik koca bir yerleşim yeri her geçen gün santim santim kayıyor.

#2
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Heyelandan dolayı evlerin duvarları ya çatlamış ya da yıkılmış durumda. Köylüler korku ve endişe içerisinde yaşıyor.

#3
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Yerleşim yerinde 60 hane bulunuyor. Korkudan evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar ya başka şehirde ya da Uzundere ilçe merkezinde kirada oturmak zorunda kaldı. Ahırdaki hayvanların başlarına yıkılan evler mevcut.

#4
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Afet bölgesi olarak ilan edilen bölgenin acilen boşaltılması gerekiyor. Vatandaşlar, ufacık bir depremde bütün köyün yerle bir olacağını ifade ediyor. Dededen kalma taş ve ahşap evleri tarihi değer taşıyor.

#5
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Çocuklarına oturacak bir ev bırakamayacakları için üzüldüklerini belirtiyor. Mahalle iç içe olduğu için araç yolu bulunmuyor, herhangi bir yangında itfaiyenin yetişme imkanı yok. Geçtiğimiz yıllarda çıkan bir yangında araç yolu bulunmadığı için bir ev küle dönmüş.

#6
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Çıkan yangın, köylülerin kendi çabaları ile diğer evlere sıçramadan söndürülmüş. Vatandaşlar göçü engellemek ve can güvenliklerini sağlamak için yetkililerden yardım istiyor. Evlerin tamamı çatlamış, kaymış, bölünmüş hatta kısmen yıkılmış durumda.

#7
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Yaşanacak ufak bir depremde tehlike altında. Yaşanan deprem felaketinden sonra vatandaşlar rahat uyuyamadıklarını, tedirgin olduklarını ifade ediyor. Gidecek başka yerleri olmadığı için mecburen bu mahallede yaşamak zorunda olduklarını dile getiriyor.

#8
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

İmkanı olan köyü terk etmiş kalan vatandaşlar da mahalle ortamının tekrar sağlanması için bir çözüm yolu bekliyor. Vatandaşlar, ata topraklarını terk etmek istemiyor.

#9
Foto - Bu köyde yaşayanlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı

Bu sene yağmur bol olduğu için toprak alanlarda çökmeler ve kayma meydana geliyor. Koca bir dağ, santim santim mahalleyi dereye doğru itiyor.

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