2024-06-14 09:00:46 Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı
Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, kan gruplarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Young'a göre, kan grubu antijenleri kanın pıhtılaşmasını etkiliyor ve kardiyovasküler hastalıklara duyarlılığı artırıyor. Araştırmalar, AB ve B kan gruplarının kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, kan grubunun pıhtılaşma süreçlerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.