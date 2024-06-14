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Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

2024-06-14 09:00:46
Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, kan gruplarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Young'a göre, kan grubu antijenleri kanın pıhtılaşmasını etkiliyor ve kardiyovasküler hastalıklara duyarlılığı artırıyor. Araştırmalar, AB ve B kan gruplarının kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, kan grubunun pıhtılaşma süreçlerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

#1
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Kan gruplarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda, önemli bulgular elde edildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma riski yüzde 23 daha fazla. B kan grubuna sahip bireylerde ise bu risk, 0 kan grubuna kıyasla yüzde 11 daha yüksek.

#2
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Aynı zamanda, 0 kan grubunun çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu ve kalp krizi riskinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu veriler, kan grubunun sağlık üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

#3
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Yapılan çalışmalar, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü ve en sağlıklı kan grubu belli oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubu olduğu belirlenmiştir.

#4
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel itibarıyla en sağlıklı kan grubu olduğu bildirildi. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu tespit edildi.

#5
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi. Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

#6
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

#7
Foto - Bu kan grubu çok şanslı: En uzun onların yaşadığı açıklandı

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti. Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi. Young, “Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok” derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" diye konuştu.

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