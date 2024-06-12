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Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı
Eğitim
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Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

2024-06-12 10:16:00
Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

Anadolu Üniversitesi’nde en küçüğü 60 yaşındaki öğrencilerin mezun olma ve kep atma heyecanı renkli görüntülere neden oldu

#1
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

Anadolu Üniversitesi'nde 2019 yılında faaliyet göstermeye başlayan 60+Tazelenme Üniversitesi bu yıl ilk mezunlarını verdi. En küçüğü 60, en büyüğü ise 82 yaşında olan 88 öğrenciden bazıları ilke kez bazıları ise ikinci kez üniversite mezuniyeti coşkusunu yaşadı. Cübbelerini giyen ve mezuniyet törenin olduğu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki salona gelen öğrencilerin adeta çocuklar gibi şen olduğu görüldü. Törende eğitim aldıkları sürede vefat eden Metin Betgü (66), Nigar Yöney (71) ve İsmail Bent (79) isimli öğrencilerin diplomaları ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yakınlarına verildi.

#2
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“Herkese eşit fırsatlara yönelik bu eğitimi götürmeye çalışıyoruz" Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu Üniversitesi'nin herhalde en güzel sloganı 'Her zaman her yerde herkese eğitim fırsatı vermek.' Dolayısıyla bu anlayışla biz kurulduğumuz 1958'den beri örgün eğitimde, 1982'den beri açık ve uzaktan eğitimde sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza her zaman her yerde ve herkese eşit fırsatlara yönelik bu eğitimi götürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“Eskişehir gibi bir yerde gönüllü hocalarla ücretsiz elde edebildiğinize göre bence hiç zaman kaybetmeyin” 60+Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olan emekli İngilizce öğretmeni Muazziz Ülker, "Çok mutluyum çünkü kendimi gerçekten tazelenmiş hissediyorum. Yaş almanın aslında yaşlanmak olmadığını öğrendim ve 'Unumu eledim, eleğimi astım' sözünün ne kadar yanlış bir şey olduğunu, bizim hala üretkenlikte devam etmemiz gerektiğini, ruh, beden ve akıl sağlığımızı koruyabilmek için bu gibi yerlerde bulunmamız gerektiğini bir kez daha anlamış oldum. Hayat felsefem de buydu zaten. Hep aktiflik ve pozitiflik üzerineydi. Burada bunu en güzel şekilde hayata geçirmiş olduk. Bütün bizden sonraki arkadaşlarımı, gelebilecek şartları uygun olan herkesi davet ediyorum. Şartlarda bir şey yok zaten. Üniversite mezunu olmanız bile gerekmiyor. Okur yazar olmanız yeterli. Böyle bir güzelliği ancak Eskişehir gibi bir yerde gönüllü hocalarla ücretsiz elde edebildiğinize göre bence hiç zaman kaybetmeyin. Herkes buradan yararlansın isterim" dedi.

#4
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“İkimiz de çok büyük bir haz aldık, mutluyuz” Tazelenme Üniversitesi'nden eşiyle birlikte mezun olan 70 yaşında Aysen Boran, "Şu anda çok güzel bir duyguyla yaşıyorum. Çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişiz. Çok şeyler öğrendik. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Çok iyi niyetli hocalarımız vardı. Kurucusu ve rektör bey de dahil olmak üzere bütün katkısı bulunanlara çok çok teşekkürler. Buraya eşimle birlikte geldik, o benim için daha iyi oldu. Çok güzel bir duygu, ikimiz de çok büyük bir haz aldık, mutluyuz. Benim ilk üniversitem. Üniversitede yaşamadığım hayatı şimdi bu yaştan sonra yaşamış oldum. Karşımda torunumu görünce çok duygulandım. İleride babaannesinin diploması belki onun elinde çok güzel bir anı olarak kalacak" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“Annem ve babam için çok güzel ve özel bir durum oldu” Anne ve babasının mezuniyet törenine katılan Gizem Boran ise anne ve babasının aynı anda mezun olduğu törende şunları söyledi: "Onlar adına çok mutluyum çünkü 4 sene boyunca bu zamanı beraber geçirdik. Onlar da her okuldan eve geldiklerinde bize anlattılar. Mezuniyetin sonunda da birlikte geldik ve torunlarıyla beraber oldular. Çok mutluyum. Annem ve babam için çok güzel ve özel bir durum oldu. Herkese tavsiye ederiz."

#6
Foto - Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

Tazelenme Üniversitesi mezuniyet törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, gönüllü öğretim görevlileri ve öğrencilerin yakınları katıldı. Etkinlik, kep atma töreni ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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