Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“Eskişehir gibi bir yerde gönüllü hocalarla ücretsiz elde edebildiğinize göre bence hiç zaman kaybetmeyin” 60+Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olan emekli İngilizce öğretmeni Muazziz Ülker, "Çok mutluyum çünkü kendimi gerçekten tazelenmiş hissediyorum. Yaş almanın aslında yaşlanmak olmadığını öğrendim ve 'Unumu eledim, eleğimi astım' sözünün ne kadar yanlış bir şey olduğunu, bizim hala üretkenlikte devam etmemiz gerektiğini, ruh, beden ve akıl sağlığımızı koruyabilmek için bu gibi yerlerde bulunmamız gerektiğini bir kez daha anlamış oldum. Hayat felsefem de buydu zaten. Hep aktiflik ve pozitiflik üzerineydi. Burada bunu en güzel şekilde hayata geçirmiş olduk. Bütün bizden sonraki arkadaşlarımı, gelebilecek şartları uygun olan herkesi davet ediyorum. Şartlarda bir şey yok zaten. Üniversite mezunu olmanız bile gerekmiyor. Okur yazar olmanız yeterli. Böyle bir güzelliği ancak Eskişehir gibi bir yerde gönüllü hocalarla ücretsiz elde edebildiğinize göre bence hiç zaman kaybetmeyin. Herkes buradan yararlansın isterim" dedi.