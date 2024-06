Bu işte bir terslik var! Çocuklar ebeveynlerinin mezuniyet törenine katıldı

“Herkese eşit fırsatlara yönelik bu eğitimi götürmeye çalışıyoruz" Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu Üniversitesi'nin herhalde en güzel sloganı 'Her zaman her yerde herkese eğitim fırsatı vermek.' Dolayısıyla bu anlayışla biz kurulduğumuz 1958'den beri örgün eğitimde, 1982'den beri açık ve uzaktan eğitimde sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza her zaman her yerde ve herkese eşit fırsatlara yönelik bu eğitimi götürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.