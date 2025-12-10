  • İSTANBUL
ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

Türkiye'nin Baykar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile MURAD AESA radarı üzerinden GÖKDOĞAN füzesi ateşleyerek gerçekleştirdiği bağımsız hedefleme ve doğrulanmış BVR (görüş ötesi) öldürme testi, ABD savunma sanayii için referans noktası oldu. KIZILELMA'nın bu tarihi başarısından günler sonra, Boeing'in MQ-28 Ghost Bat İHA'sı ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Ancak ABD'nin bu testi, KIZILELMA'nın ulaştığı otonom hedefleme kabiliyetinin gerisinde, dış kaynaklı veri paylaşımına dayalı olmasıyla dikkat çekti ve dünya basını "Türkiye birinci, ABD ikinci" tespitini yaptı.

#1
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

ABD savunma sanayii, insansız hava muharebesinde yeni çağı başlatan Türkiye'nin devrim niteliğindeki adımlarını takip etmeye başladı. Baykar’ın KIZILELMA insansız savaş uçağının 29 Kasım'da MURAD AESA radarıyla kilit atıp GÖKDOĞAN hava-hava füzesini ateşleyerek gerçekleştirdiği tarihi test, dünyada bir ilk olarak kayda geçmişti. Bu başarının ardından, ABD'li Boeing'in geliştirdiği MQ-28 Ghost Bat platformu, 9 Aralık'ta ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesini fırlattı.

#2
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

ABD, Türkiye’nin KIZILELMA ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek insansız hava muharebesinde yeni çağı başlatmasının ardından aynı kabiliyeti ancak şimdi test edebildi. Boeing’in MQ-28 Ghost Bat modeliyle ilk kez hava-hava füzesi denemesi yapması, Washington’ın Baykar’ın ortaya koyduğu konsepti açık şekilde örnek aldığını gösterdi. ABD’nin “ilk” iddiasına rağmen savunma çevreleri, Türkiye’nin bağımsız hedefleme ve doğrulanmış vuruş kabiliyetinde çoktan liderliği ele aldığı belirtildi.

#3
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

Boeing’in MQ-28 Ghost Bat İHA’sı ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Böylece ABD, Baykar’ın KIZILELMA ile gerçekleştirdiği tarihi GÖKDOĞAN atışının ardından bu kabiliyete ulaşan ikinci ülke oldu.

#4
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

TÜRKİYE’NİN TARİHİ KIZILELMA TESTİ DÜNYAYA ÖNCÜLÜK ETTİ Savunma teknolojilerinde Türkiye’nin attığı dev adım, Washington’da bile referans noktası haline geldi. Baykar’ın KIZILELMA insansız savaş uçağı, 29 Kasım’da MURAD AESA radarıyla kilit atarak GÖKDOĞAN hava-hava füzesini ateşlemiş ve doğrulanmış BVR (görüş ötesi) öldürme gerçekleştirmişti. Yapılan test, hem radar takibi hem etki görüntüleri hem de tam bağımsız hedefleme altyapısıyla dünyada bir ilk olarak kayda geçmişti. Yunanistan’dan İsrail’e, Avrupa’dan ABD’ye kadar pek çok savunma analisti, Türkiye’nin bu başarıyla insansız hava muharebesi doktrininde yeni bir dönem başlattığını yazmıştı.

#5
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

ABD’NİN MQ-28 TESTİ: SESSİZ FIRLATMA VE DIŞ KAYNAKLI HEDEFLEME ABD’nin Boeing tarafından geliştirilen MQ-28 Ghost Bat platformu ise 9 Aralık’ta ilk AIM-120 AMRAAM füzesi atışını gerçekleştirdi. BİR F/A-18F İLE VERİ PAYLAŞIMI YAPTI Hedefi kendi radarına değil E-7 AWACS yönlendirmesine dayalı olarak tespit etti. Füze fırlatma anına dair takip görüntüsü ve etki kaydı paylaşmadı Avrupa basını bu nedenle ABD testinin, KIZILELMA’nın bağımsız hedefleme yeteneğine ulaşmadığı vurgulandı. ABD’li Boeing, Ghost Bat’ın “ilk” olduğuna dair iddialar öne sürse de savunma çevrelerinde bunun gerçeklikle örtüşmediği, Baykar’ın bu eşiği günler önce geçtiği aktarıldı.

#6
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

“TÜRKİYE BİRİNCİ, ABD İKİNCİ” TESPİTİ DÜNYA BASININDA YER ALDI ABD’nin bugün ulaştığı aşama, Türkiye’nin zaten geride bıraktığı bir eşik. KIZILELMA’nın otonom hedefleme, radar kilidi ve doğrulanmış vuruş özelliklerinin ABD testinde bulunmaması dikkat çekti. KIZILELMA’nın başarısı, Türkiye’nin insansız savaş uçakları alanında ABD dahil pek çok ülkeye yön verdi.

#7
Foto - ABD dünya sahnesinde rezil oldu! "İlk" dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

SİLAHLI İNSANSIZ HAVA MUHAREBESİNDE YENİ DÖNEM Türkiye’nin Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA ve GÖKDOĞAN hattında kurduğu ekosistem, ABD’nin uzun süredir geliştirdiği MQ-28 programına bile yön verecek düzeye ulaştı. Uzmanlara göre bu yeni kabiliyet, hava üstünlüğü doktrininden insanlı–insansız ortak operasyon anlayışına kadar pek çok alanda dengeleri değiştirecek. Aynı zamanda Ege, Karadeniz ve Orta Doğu’nun askeri jeopolitiğini doğrudan etkileyebilecek bir güç çarpanı olarak görülüyor. Türkiye’nin insansız hava muharebesinde ulaştığı seviye, bölgesel hava sahalarının nasıl şekilleneceğine dair tüm denklemleri yeniden kurduruyor. Türkiye’nin bu alandaki liderliği, özellikle Yunanistan basınında “komşu için kritik uyarı” başlıklarıyla yer bulmuş durumda.

