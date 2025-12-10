Haber Merkezi Giriş Tarihi: ABD dünya sahnesinde rezil oldu! “İlk” dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı
Türkiye'nin Baykar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile MURAD AESA radarı üzerinden GÖKDOĞAN füzesi ateşleyerek gerçekleştirdiği bağımsız hedefleme ve doğrulanmış BVR (görüş ötesi) öldürme testi, ABD savunma sanayii için referans noktası oldu. KIZILELMA'nın bu tarihi başarısından günler sonra, Boeing'in MQ-28 Ghost Bat İHA'sı ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Ancak ABD'nin bu testi, KIZILELMA'nın ulaştığı otonom hedefleme kabiliyetinin gerisinde, dış kaynaklı veri paylaşımına dayalı olmasıyla dikkat çekti ve dünya basını "Türkiye birinci, ABD ikinci" tespitini yaptı.