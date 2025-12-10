ABD dünya sahnesinde rezil oldu! “İlk” dedikleri test, KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

TÜRKİYE’NİN TARİHİ KIZILELMA TESTİ DÜNYAYA ÖNCÜLÜK ETTİ Savunma teknolojilerinde Türkiye’nin attığı dev adım, Washington’da bile referans noktası haline geldi. Baykar’ın KIZILELMA insansız savaş uçağı, 29 Kasım’da MURAD AESA radarıyla kilit atarak GÖKDOĞAN hava-hava füzesini ateşlemiş ve doğrulanmış BVR (görüş ötesi) öldürme gerçekleştirmişti. Yapılan test, hem radar takibi hem etki görüntüleri hem de tam bağımsız hedefleme altyapısıyla dünyada bir ilk olarak kayda geçmişti. Yunanistan’dan İsrail’e, Avrupa’dan ABD’ye kadar pek çok savunma analisti, Türkiye’nin bu başarıyla insansız hava muharebesi doktrininde yeni bir dönem başlattığını yazmıştı.