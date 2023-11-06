Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

SGK tarafından yapılan açıklamada, tedavi edilecek hastalıklar için 30 seans sınırı getirildiği belirtildi. Ancak, fizik tedavinin sürekli devam etmesi gereken hastalıklarda bu seans sınırlaması olmayacak. Sigortalı emeklilerin istenen sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin yapılacağı en yakın tesis esas alınıyor. Rapor ya da sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu belirtildiğinde, SGK her hasta için en fazla 21 günlük refakatçinin de yol ve gündelik masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavisi almasına gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine başvurabilirler. Bunun dışında kalan kaplıcalar ödeme kapsamında yer almıyor. SGK'nın masraf ödemesi yapacağı kaplıca tesislerinin listesine 'kaplica.sgk.gov.tr' adresinde ulaşabilirsiniz.