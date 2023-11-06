2023-11-06 14:06:17 Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay faydalanmaları için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile artık 81 ilde o hizmet ücretsiz oldu... SGK tarafından yapılan açıklamada, SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı emeklilerinin kaplıca tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında karşılanacağını duyurdu. Bu gelişme ile, emekliler Türkiye'nin 81 ilinde bulunan bütün kaplıca tesislerinden yararlanabilecek.