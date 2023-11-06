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Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

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Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

2023-11-06 14:06:17
Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay faydalanmaları için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile artık 81 ilde o hizmet ücretsiz oldu... SGK tarafından yapılan açıklamada, SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı emeklilerinin kaplıca tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında karşılanacağını duyurdu. Bu gelişme ile, emekliler Türkiye'nin 81 ilinde bulunan bütün kaplıca tesislerinden yararlanabilecek.

#1
Foto - Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Kaplıca tedavisinden ücretsiz faydalanmak isteyen emeklilerin sağlık kurumlarından en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Sağlık kurulu raporunu alan emekliler, 5 iş günü içerisinde kaplıca tesisine başvuruda bulunarak sevk belgesi alabilecek. Sevk belgesinin geçerlilik süresi ise 6 ay olarak belirlendi. Aynı zamanda emekliler, kaplıca tedavisine gitmek için gerekli yol masraflarını da SGK'dan talep edebilecek. İl içindeki sevklere günde 23 TL, il dışındaki sevklere ise günde 46 TL yol parası ödenecek. Emekliler, seyahat masraflarını SGK'ya ibraz ettikleri zaman yol desteği işlemi de tamamlanmış olacak. SGK'nın bu uygulamadaki amacı, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaplıca tedavisinin faydalarını daha fazla kişiye ulaştırmaktır.

#2
Foto - Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Tedavi edilecek hastalıklar şunlardır: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları Mide ve bağırsak hastalıkları Cilt hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Nörolojik ve travmatik hastalıklar Spor sakatlıkları Romatizmal hastalıklar

#3
Foto - Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

SGK tarafından yapılan açıklamada, tedavi edilecek hastalıklar için 30 seans sınırı getirildiği belirtildi. Ancak, fizik tedavinin sürekli devam etmesi gereken hastalıklarda bu seans sınırlaması olmayacak. Sigortalı emeklilerin istenen sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin yapılacağı en yakın tesis esas alınıyor. Rapor ya da sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu belirtildiğinde, SGK her hasta için en fazla 21 günlük refakatçinin de yol ve gündelik masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavisi almasına gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine başvurabilirler. Bunun dışında kalan kaplıcalar ödeme kapsamında yer almıyor. SGK'nın masraf ödemesi yapacağı kaplıca tesislerinin listesine 'kaplica.sgk.gov.tr' adresinde ulaşabilirsiniz.

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