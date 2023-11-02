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Teknoloji-Bilişim
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Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

2023-11-02 16:58:04
Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

Honor, 90 isimli cep telefonu modelinde kasım ayında geçerli olmak üzere Hepsiburada'ya özel kampanya başlattı.

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Foto - Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor 90 cep telefonunu kasım ayı boyunca Hepsiburada üzerinden alan müşterilere sepette 2 bin TL indirim ve Honor X5 kablosuz kulaklık hediyesi sunulacak. Yepyeni üçlü kamera sistemiyle donatılan Honor 90, 200 MP ultra net ana kamerası, 112 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş makro kamerası ve mesafeyi daha doğru bir şekilde ölçmesine yardımcı olan 2 MP derinlik kamerasıyla kullanıcılar ile buluşuyor.

#2
Foto - Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

Yüz hatlarını, cilt tonlarını ve arka planı özneyle doğal bir şekilde harmanlayan Honor 90, olağanüstü portreler oluşturmaya yardımcı olan yeni portre moduyla her anı özel kılıyor. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Honor 90, 50 MP ön kamerasıyla ayrıntılı ve çarpıcı selfie'ler çekerken, toplu selfie'lerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.

#3
Foto - Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

Honor 90, 6,7 inç dört tarafı kavisli ekranla donatılırken, 2664x1200 yüksek çözünürlüğü, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1,07 milyara kadar rengi destekleyen amoled ekranıyla görsel içeriğe çarpıcı renkler ve canlı bir netlik sağlıyor. Yüksek ekran yenileme hızı sayesinde kullanıcısını hızlı ve duyarlı bir deneyimle buluşturan Honor 90, lüks mücevherlerdeki işçilikten ilham alan 7,8 mm inceliği ve 183 gram hafif gövdesiyle öne çıkıyor. Tüm gün kullanımı desteklemek için 5000 mAh pille donatılan ürün, tek bir şarjla 19,5 saate kadar kesintisiz video akışı sağlayabiliyor. Pili azaldığında, kullanıcılar 66W Honor Süper Şarj ile sadece 15 dakika içinde yüzde 45'e kadar şarj edebiliyor.

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