Bu fırsat kaçmaz! Bu telefonu alana 2 bin TL indirim! Kablosuz kulaklık hediyeli

Honor 90, 6,7 inç dört tarafı kavisli ekranla donatılırken, 2664x1200 yüksek çözünürlüğü, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1,07 milyara kadar rengi destekleyen amoled ekranıyla görsel içeriğe çarpıcı renkler ve canlı bir netlik sağlıyor. Yüksek ekran yenileme hızı sayesinde kullanıcısını hızlı ve duyarlı bir deneyimle buluşturan Honor 90, lüks mücevherlerdeki işçilikten ilham alan 7,8 mm inceliği ve 183 gram hafif gövdesiyle öne çıkıyor. Tüm gün kullanımı desteklemek için 5000 mAh pille donatılan ürün, tek bir şarjla 19,5 saate kadar kesintisiz video akışı sağlayabiliyor. Pili azaldığında, kullanıcılar 66W Honor Süper Şarj ile sadece 15 dakika içinde yüzde 45'e kadar şarj edebiliyor.