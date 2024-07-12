Bu da oldu! Antik çağ ekmekleri üretildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği antik çağ ekmekleri üretimini, danışman hocası Doç. Dr. Serkan Erdoğan gözetiminde gerçekleştirdi. Hatip, Konya Çatalhöyük'te bulunan 8 bin 600 yıllık ekmek kalıntısının analiz sonuçlarından faydalanarak Çatalhöyük ekmeğiyle birlikte Sümer, Hitit ve Roma döneminde Anadolu'da tüketilen 8 çeşit ekmeği üretti. Hatip, ekmeklerin tamamen organik olduğunu belirterek, "Bu ekmekler tüketildiği zaman sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Çölyak hastaları da bunu rahatlıkla tüketebiliyor. Çatalhöyük ekmeğinin içerisinde bezelye, arpa ve tam buğday unu mevcut ve ekşi maya kullanılıyor" dedi.