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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yasak kararları sonrası ilk veriler geldi

2020-12-08 09:56:52
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yasak kararları sonrası ilk veriler geldi

Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam hasta 545 bin 711 olurken, vefat sayısı 15 bin 103'e çıktı. Bakan Koca 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi.

#1
Foto - Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200’ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.

Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200’ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.

#2
Foto - 3 İLDE YÜKSEK RİSK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti. Koca,

3 İLDE YÜKSEK RİSK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti. Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bazı illerin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

Bazı illerin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

#4
Foto - İLK VERİLER GELDİ Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.

İLK VERİLER GELDİ Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.

#5
Foto - YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı.

#6
Foto - Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor. Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek.

Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor. Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek.

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