2020-12-08 09:56:52 Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yasak kararları sonrası ilk veriler geldi
Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam hasta 545 bin 711 olurken, vefat sayısı 15 bin 103'e çıktı. Bakan Koca 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi.