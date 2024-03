Dolayısıyla Togg T10X ile Rabdan One her ne kadar tasarım tarafında birbirlerine benziyor olsalar da aynı değiller ve benzerliklerinden çok farkları mevcut. Hatta Rabdan One’ın Togg’dan çok Çinli Voyah Free’ye benzediğini söyleyebiliriz. Öyle ki logoları ve BAE’de üretiliyor oluşu dışında neredeyse her şeyleri aynı. Yani Araplar bu kez bizi değil, Çinlileri kopyaladı.