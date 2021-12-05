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Sağlık
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Bu besinlere dikkat! Kan damarlarını tıkıyor

2021-12-05 11:28:49
Bu besinlere dikkat! Kan damarlarını tıkıyor

Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinler kan damarlarını tıkayıp kalp krizini tetikliyor.

#1
Foto - Besinler özellikle hastalıklara karşı savaşmamızı sağlarken yanlış tüketim sonucunda çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bazı besinlerin de kan damarları tıkadığı, yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olduğu ortaya çıktı.

Besinler özellikle hastalıklara karşı savaşmamızı sağlarken yanlış tüketim sonucunda çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bazı besinlerin de kan damarları tıkadığı, yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Peki kan damarlarını daraltan gıdalar nelerdir? İşte o besinler...

Peki kan damarlarını daraltan gıdalar nelerdir? İşte o besinler...

#3
Foto - MEYAN KÖKÜ Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir. Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

MEYAN KÖKÜ Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir. Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

#4
Foto - KAFEİN Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?

KAFEİN Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?

#5
Foto - Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

#6
Foto - TRANS YAĞLI GIDALAR Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

TRANS YAĞLI GIDALAR Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

#7
Foto - YÜKSEK TUZLU GIDALAR Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir.

YÜKSEK TUZLU GIDALAR Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir.

#8
Foto - KIRMIZI ET Son derece lezzetli olan biftek için,

KIRMIZI ET Son derece lezzetli olan biftek için, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu" diyor Dr. Haythe. Dr. Haythe, tüm hastalarına kırmızı eti ayda bir kez ile sınırlamalarını öneriyor.

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