2023-07-12 22:56:14 Bu anıtın tarihi 13.yüzyıla dayanıyor
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı mimarisiyle ilgi çekiyor
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı mimarisiyle ilgi çekiyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve milattan önce 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi ile Hitit Uygarlığı’nın diğer kaya anıtlarından ayrılan anıt, 2014 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne “Hitit Kutsal Su Tapınağı” adıyla dahil edilmiş ve bugüne dek fonksiyonunu yitirmeden ayakta kalabilme özelliğiyle dikkati çekiyor.
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