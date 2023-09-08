Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Burada 10 bine yakın ürün var, belki daha da fazladır. Görenler bana teşekkür ediyor, kolay bir iş değil. Buraya eşya bırakan insanlar ile burada kimi zaman geçmişi konuşuyoruz. İnsanlar burada geçmişini yaşıyorlar” ifadelerine yer verdi.