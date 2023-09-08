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Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

2023-09-08 16:21:49
Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

50 yıldır eline geçen her şeyi saklayan Ahmet Kılıç, kendi evinin yanında kurduğu müze ile geçmiş tarihi yaşıyor.

#1
Foto - Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Kılıç (60), yaklaşık 50 yıldır biriktirdiği çeşitli eşyalar ile evinin yan tarafına müze kurdu. ‘Ahmet Kılıç Göldüzü Köy Müzesi’ adını verdiği ve içerisinde yaklaşık 10 bin adet çeşitli eşyaların bulunduğu alanda vakit geçiren Kılıç, bu eşyaları gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Kılıç, içerisinde 200 yıllık geçmişi bulunan eşyaların da bulunduğu müzeyi satmayı düşünmediğini belirtiyor.

#2
Foto - Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Çocukluk yıllarında büyüklerin eski eşyaları anlatması üzerine bu ürünlere merak salarak temin ettiğini söyleyen Kılıç, “Büyüklerimizi dinlediğimiz için ve geçen yıllara duyduğum merak nedeniyle eşya biriktirmeye başladım ve burası büyüdü gitti. Tam olarak tarihi hatırlamıyorum ancak yaklaşık 50 yıldır eşyaları biriktiriyorum. Burada 200 yıllık da eşya var, 40 yıllık da eşya var” diye konuştu.

#3
Foto - Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Geçen yıllarda evlerinin yanında bulunan alanı yetmeyince müze için büyüttüğünü söyleyen Kılıç, sayısını bilmediğini ancak 10 bine yakın eşya olduğunu belirterek, “Burası çok küçük bir yerdi ve müze için yetmeyince büyütmeye karar verdim. Sonradan alanı büyüttük ama yine de yetmiyor. Daha fazla büyütmek istiyorum ama imkanım el vermiyor.

#4
Foto - Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Burada 10 bine yakın ürün var, belki daha da fazladır. Görenler bana teşekkür ediyor, kolay bir iş değil. Buraya eşya bırakan insanlar ile burada kimi zaman geçmişi konuşuyoruz. İnsanlar burada geçmişini yaşıyorlar” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Bu adam 50 yıldır her şeyi saklıyor!

Ahmet Kılıç 50 yıldır biriktirdiği eşyalar ile oluşan müzenin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret göstereceğine dikkat çekerek, “Ben vefat ettikten sonra da burası yaşasın istiyorum ve satılmasın diye çocuklarıma da söyledim, noterden bir yazı yazacağım ve bu şekilde kalmasını sağlayacağım” dedi.

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