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Spor
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Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

2023-11-16 13:18:24
Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve listedeki o yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, unvanını koruma peşinde...

#3
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Aslan ayrıca Devler Ligi'nde gruptan çıkarak hem sportif başarı hedefliyor hem de transfer döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi istiyor.

#4
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

#5
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Yaz döneminde büyük bir yapılanmaya giden Aslan, devre arasında da bunu sürdürecek.

#6
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.

#7
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Geçen sezon şampiyon Napoli kadrosunda yer alan Fransız yıldız, istikrarı yakalayamadı.

#8
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda fazla kilolarıyla gündeme geldi. Cimbom'da 7 maçta forma giyen yıldız isim, bu süreçte sadece 123 dakika süre alabildi. Ndombele ile yolların ayrılması halinde bu bölgeye kesin bir transfer yapılacak.

#9
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. ASpor'a göre; İşte detaylar...

#10
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Bu bölgeye daha dinamik ve genç bir futbolcu almak isteyen teknik heyet, Athletico Paranaense forması giyen Christian için harekete geçti. 22 yaşındaki oyuncu, kariyer hedefleri açısından Avrupa'da oynamak istiyor.

#11
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Genç yıldız 8 numaranın yanı sıra 6 numarada da forma giyebiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu profilde bir futbolcu istediği biliniyor.

#12
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Genç futbolcu, kulübünün Vitor Roque'den sonra en değerli ismi konumunda bulunuyor.

#13
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Bu sezon takımı adına 37 maça çıkan Christian, bu süreçte 7 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

#14
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Sarı-kırmızılılar genç ismi kadrosuna katıp, oynatıp yararlanıp satmanın hesaplarını yapıyor.

#15
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Christian, 19 Aralık 2000'de Brezilya'nın Jundiai kentinde dünyaya geldi. Futbola Athletico PR altyapısında başladı.

#16
Foto - Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Şok gelişme! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Kiralık olarak Juventude'de forma giydikten sonra kulübüne geri döndü. Genç yıldızın Athletico Paranaense ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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