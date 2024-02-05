2024-02-05 11:55:02 Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…
Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda geleceğe yatırımları da göz ardı etmiyor. Kanarya'nın, Kolombiya'da kariyerini sürdüren 18'lik yıldızla transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)