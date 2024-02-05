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Spor
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Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

2024-02-05 11:55:02
Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda geleceğe yatırımları da göz ardı etmiyor. Kanarya'nın, Kolombiya'da kariyerini sürdüren 18'lik yıldızla transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

#2
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

#3
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılan transferler büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak ise Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

#4
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Bu sezon her kulvarda şampiyonluğa koşan ve birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor...

#5
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Geçtiğimiz sezonlarda Eljif Elmas ve Kim Minjae gibi isimlerden ciddi bonservis geliri elde eden sarı-lacivertliler, sonrasında ise Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmıştı.

#6
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

İki oyuncu da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

#7
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Hem Sebastian'dan hem de Jayden'ından iyi bir gelir elde

#8
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oscar Perea...

#9
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, genç yıldız için Kolombiya ekibinin kapısını çaldı.

#10
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

Oyuncu ilk etapta Fenerbahçe'ye sıcak bakmasa da iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

#11
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

#12
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

#13
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

#14
Foto - Brezilya devinin kapısını çaldılar: Yeni takımı herkesi şaşırtacak: Brezilyalılardan sonra şimdi de onlar olacak…

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