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Yaşam
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Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

2023-10-02 14:57:41
Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

Sivas’ın Gürün ilçesinde güzelliği ile kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü’nde su altı temizliği yapıldı.

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Foto - Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

Sivas’ın Gürün ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Gökpınar Gölü, yaz kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Foto - Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

Berrak suyu ve mavi görünüşü nedeniyle 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak da bilinen göl, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Foto - Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

Adeta doğal bir akvaryumu andırıdan ve Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilen gölde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görevli balık adamlar tarafından yapılan tüplü dalış ile su altı temizliği gerçekleştirildi.

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Foto - Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar

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