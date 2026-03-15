Hastanede dehşet anları! Ameliyat sırasında anestezi teknikerleri birbirine girdi, birden neşterler çekildi Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Boyundan büyük işlere girişiyordu! Gürsel Tekin’den, CHP’ye sırnaşan Bülent Arınç’a okkalı ayar Yunanistan’dan “Kaşınmayın” dedirten sinsi hamle! Çanakkale’nin tam karşısına kurulacak Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiriyor! İslam Memiş’ten ‘e-Devlet’ ve ‘tapu kilidi’ uyarısı: Bir anda her şeyinizi kaybedebilirsiniz Bir ülke daha katılıyor! İran’a destek kararı aldılar: Savaşa girmeleri artık an meselesi İran ordusundan flaş Netanyahu açıklaması: Devam edeceğiz Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı’nın ölümünün ardından bakın ne dedi “Hiç kimse olmasa bile biz yanınızdayız” demişlerdi! İran’ın en büyük destekçisinin komutanı uykusunda öldürüldü Ülkenin bir numarasıydı! Sessiz sedasız iflas eden dev şirkete kayyım atandı
Boyundan büyük işlere girişiyordu! Gürsel Tekin’den, CHP’ye sırnaşan Bülent Arınç’a okkalı ayar
Boyundan büyük işlere girişiyordu! Gürsel Tekin'den, CHP'ye sırnaşan Bülent Arınç'a okkalı ayar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Tekin, "Sayın Arınç, içeride hangi önerilerinizin olduğunu biliyorum. Kimlerle daha önce hangi CHP'lilerle de görüştüğünüzü biliyorum. Bununla meşgul değilim, görüşebilirsiniz ama siz benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi asla sorgulayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde adının geçtiğini belirtti. Tekin, "Öncelikle Sayın Arınç'a çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisine olan aşkını biliyorum. Yani sadece Sayın Özgür Özel değil, çokça Cumhuriyet Halk Partisi aktörleriyle çok yakın temasları var. Olabilir, bu hiç garipsenecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Arınç'ın Özel'e "Öncelikle partide birliği, bütünlüğü sağlayın" diye adeta ders niteliğinde birkaç şey söylediğini dile getiren Tekin, "Sayın Arınç, tam da sizin ifade ettiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisinde birliği ve bütünlüğü tesis etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve iki arkadaşımız, bizim bütün uğraşımız başından sonuna kadar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, dirliğini muhafaza etmektir." dedi.

Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimine "kayyum" olarak atanmadıklarını, mahkemenin kendilerini "çağrı heyeti" olarak görevlendirdiğini söyledi. Arınç'ın iyi bir hukukçu olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Hukuki terimleri de çok iyi bilirsiniz. Örneğin, Esenyurt'a baktığınızda 'kayyım' yazar. Ya da Şişli'ye baktığınızda 'kayyım' yazar. Burada ne yazmış Arınç? 'Geçici kurul', yani çağrı heyeti. CHP Genel Merkez Yönetimi ile bir araya geldik, dedik ki 'Bu sorunu el birliği ile çözelim.' Yani 45 gün, 50 gün sonra görevimizi, kongre yapıp arkadaşlarımıza emanet edecektik. Bizim geldiğimiz günden itibaren bizimle ilgili bir sorun var mı? Hayır. Hatta bu uzlaşıyı yaptık. Sonra CHP'nin bütün yöneticilerinin çok iyi el birliği ile bu meseleyi çözelim demesine rağmen, belediyede bir yetkili şu paylaşımı yaptı, 'direneceğiz'. Kime, neye direniyorsunuz, ne karşılığı direniyorsunuz?"

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi bir beka meselesiyle karşı karşıya. Sayın Arınç, içeride hangi önerilerinizin olduğunu biliyorum. Kimlerle daha önce hangi CHP'lilerle de görüştüğünüzü biliyorum. Bununla meşgul değilim, görüşebilirsiniz ama siz benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi asla sorgulayamazsınız." şeklinde konuştu. Gürsel Tekin, Özgür Özel'e de "Sayın Arınç'a hemen koşa koşa gitmişsiniz, onun düşüncesini almışsınız. Ne olur ya bugün benim de düşüncemi alın. Ne zarar edersiniz, kimden korkuyorsunuz, korkulacak ne var?" diye seslendi.

Yorumlar

Ak Partili degil

Abdüllatif Şener Ahmet Davutoğlu Ali Babacan hatta Abdullah Gül nasıl Ak Partili değilse Bülent Arınç'ta Ak Partili degil

Şuayip

Beni başkan adayi gösterirler mi beklentisindedir
CHP’li belediyelere eğitim olarak verilmeli Şehir uyurken ekipler sahada
Yerel

CHP’li belediyelere eğitim olarak verilmeli Şehir uyurken ekipler sahada

Kocaeli'de ekipler, trafik akışını olumsuz etkilememek amacıyla tüm şehir uykuda iken pek çok noktayı elden geçiriyor. Kentin farklı noktala..
Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!
Gündem

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edile..
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'
Aktüel

Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'

İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ'nin eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, rüşvet çarkını ve usulsüzlükleri itiraf ederken; avukatı Sevgi Dağdemir, ..
