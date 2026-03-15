Boyundan büyük işlere girişiyordu! Gürsel Tekin’den, CHP’ye sırnaşan Bülent Arınç’a okkalı ayar
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Tekin, "Sayın Arınç, içeride hangi önerilerinizin olduğunu biliyorum. Kimlerle daha önce hangi CHP'lilerle de görüştüğünüzü biliyorum. Bununla meşgul değilim, görüşebilirsiniz ama siz benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi asla sorgulayamazsınız" ifadelerini kullandı.