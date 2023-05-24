Böylesi ancak fıkralarda olur

Adana'da bir kişi, 'tapulu arazim' diyerek mahallenin en geniş sokağını depo yapmak için kapatmaya başladı. Yere inşaat demiri döşettirip kalıp attıran adam gelen tepkiler üzerine çalışmayı durdurdu. Mahalleli bir an önce sokaklarının geri açılmasını istiyor. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi 10081 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, başka mahallede yaşayan Orhan K., yaklaşık 1 hafta önce, "Burası benim tapulu arazim. Ben yeni fark ettim. Depo yapacağım" diyerek bölgenin en geniş sokağını depo yapmak için kapatmaya başladı. Depo inşaatını başlatan şahıs, yere inşaat demiri döşettirip, kalıp attırdı. Ancak mahalleli duruma tepki gösterip olayı Seyhan Belediyesi’ne bildirdi. Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Orhan K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.